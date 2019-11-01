Son Dakika Haberleri: Sahipsiz zeytinler, muhtacın sofrasına ulaşıyor
Son Dakika Güncel Sahipsiz zeytinler, muhtacın sofrasına ulaşıyor

Sahipsiz zeytinler, muhtacın sofrasına ulaşıyor

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, park, bahçe ve refüjlerde dikili sahipsiz ağaçlardaki zeytinler, belediye ekiplerince toplanıp yağa dönüştürüldükten sonra belediye AŞ evinde muhtaçlara ulaşıyor.

Sahipsiz zeytinler, muhtacın sofrasına ulaşıyor, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, park, bahçe ve refüjlerde dikili sahipsiz ağaçlardaki zeytinler, belediye ekiplerince toplanıp yağa dönüştürüldükten sonra belediye AŞ evinde muhtaçlara ulaşıyor.


Turgutlu genelindeki yaklaşık 300 ağaçtan yapılan zeytin hasadından 1,5 ton zeytinyağının elde edilmesi hedefleniyor.


Günlük 500 ihtiyaç sahibine sıcak yemek servisi yapılan aşevinde, zeytinyağından yapılacak tasarruf ile daha çok ihtiyaç sahibine sıcak yemek servisi yapılacak.


Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelleri tarafından devam eden zeytin hasat çalışmalarını inceleyen ve hasada katılan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, personelleri ile birlikte yapmış oldukları bu hayır işinden keyif aldıklarını belirtti.


Bir yıl boyunca ihtiyaç duydukları yağı topladıkları zeytinlerden elde edeceklerini söyleyen Akın, şunları kaydetti:


"Turgutlu Belediyesi olarak park, bahçe ve arsalar, belediyeye ait olan yerlerde bulunan zeytinlerimizi kendi imkanlarımızla, belediye işçilerimizin gayretiyle topluyoruz. Burada topladığımız zeytinlerimizi yağa dönüştürüp AŞ evinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yapmış olduğumuz yardımlarda kullanıyoruz. Biz bu yaptığımız işten çalışan arkadaşlarımızla birlikte ayrı bir keyif alıyoruz. Kısacası AŞ evimizin ihtiyaç duyduğu yağı kendi imkanlarımızla sağlıyoruz."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:28 Kaynak: AA
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