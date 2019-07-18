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Şahıs 46

1 saat önce

"Şahıs 46"Çağatay Düz ve Ege Demirbüken'in yazıp yönettiği "Şahıs 46", çıktıkları yolda ıssız bir yerde arabalarının bozulmasıyla yakındaki bir evin sahibinden yardım talep eden bir grup gencin hikayesini konu ediniyor.

"Şahıs 46"
Çağatay Düz ve Ege Demirbüken'in yazıp yönettiği "Şahıs 46", çıktıkları yolda ıssız bir yerde arabalarının bozulmasıyla yakındaki bir evin sahibinden yardım talep eden bir grup gencin hikayesini konu ediniyor.
Üç arkadaşın gençlik festivaline gitmek için yola çıkmasıyla başlayan filmin hikayesinde oyuncu olarak Hüseyin Ezgi Taşkın, Melis Tamtaş, Ramazan Mert Durak, Melisa Akpolat, Ata Cücen ve Irmak Lüleci gibi rol aldı.
Şahıs 46
Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:51 Kaynak: AA
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