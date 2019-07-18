Şahıs 46
1 saat önce
"Şahıs 46"Çağatay Düz ve Ege Demirbüken'in yazıp yönettiği "Şahıs 46", çıktıkları yolda ıssız bir yerde arabalarının bozulmasıyla yakındaki bir evin sahibinden yardım talep eden bir grup gencin hikayesini konu ediniyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:51 Kaynak: AA
"Şahıs 46"
Çağatay Düz ve Ege
Demirbüken'in yazıp yönettiği "Şahıs 46", çıktıkları yolda ıssız bir yerde arabalarının bozulmasıyla yakındaki bir evin sahibinden yardım talep eden bir grup gencin hikayesini konu ediniyor.
Üç arkadaşın gençlik festivaline gitmek için yola çıkmasıyla başlayan filmin hikayesinde oyuncu olarak Hüseyin Ezgi Taşkın, Melis Tamtaş, Ramazan Mert Durak, Melisa Akpolat, Ata Cücen ve Irmak Lüleci gibi rol aldı.
Elektrik ve doğal gaza yeni zamlar yolda Ahmet Davutoğlu: Başka yol kalmazsa parti kurulur Davutoğlu iradesi dışında başbakanlıktan istifa ettiğini açıkladı Bakan Pekcan duyurdu! İhracatta e-teminat uygulaması 1 Eylül'de başlıyor