Son Dakika Haberleri: Şahısların üzerinde yasaklı madde yakalandı
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Şahısların üzerinde yasaklı madde yakalandı

1 saat önce

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan araştırma sonrasında 18,68 gram skunk maddesi ele geçirdi.

Şahısların üzerinde yasaklı madde yakalandı, System.String[]

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan araştırma sonrasında 18,68 gram skunk maddesi ele geçirdi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde M.E, O.G, R.Ş, E.A. ve Ü.Ç isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 18,68 gr skunk maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' hakkında işlem yapıldı. - ÇANKIRI

Emniyet Müdürlüğü, Çankırı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:19 Kaynak: İHA
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