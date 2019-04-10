Şahısların Üzerinden Uyuşturucu Çıktı
36 dakika önce
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 şahsın üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:55 Kaynak: İHA
ekipleri 2 şahsın üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.
Jandarma ekipleri, Gerger
İlçesi Nissibi Köprüsünde yapılan kontrollerde hareketlerinde şüphelenilen 2 şahıs üzerinde yapılan aramada 80 gram toz esrar maddesi ele geçirdi. Şüpheli şahıslar Jandarma tarafından gözaltına alını.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
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