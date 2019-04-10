Son Dakika Haberleri: Şahısların Üzerinden Uyuşturucu Çıktı

Şahısların Üzerinden Uyuşturucu Çıktı

36 dakika önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 şahsın üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

Şahısların Üzerinden Uyuşturucu Çıktı, System.String[]
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 şahsın üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

Jandarma ekipleri, Gerger İlçesi Nissibi Köprüsünde yapılan kontrollerde hareketlerinde şüphelenilen 2 şahıs üzerinde yapılan aramada 80 gram toz esrar maddesi ele geçirdi. Şüpheli şahıslar Jandarma tarafından gözaltına alını.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:55 Kaynak: İHA
Gerger, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, 3. Sayfa
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