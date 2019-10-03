Son Dakika Haberleri: Şahit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin'in ailesine şehadet haberi verildi
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Şahit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin'in ailesine şehadet haberi verildi

1 saat önce

Hatay'ın Belen ilçesinde, jandarma personelini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin'in (41) Tokat'ın Turhal ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Hatay'ın Belen ilçesinde, jandarma personelini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin'in (41) Tokat'ın Turhal ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şehit Seçgin'in Şenyurt beldesindeki baba evine giden Kaymakam Ali Gökay ve askeri yetkililer aileye acı haberi verdi.

Şehidin tarım işçisi babası Ali, annesi Hava Seçgin ve 2 kardeşini, yakınları ve komşuları teskin etmeye çalıştı. Eve ve mahalleye Türk bayrakları asıldı.

Şehit Seçgin'in naaşının, yarın Şenyurt beldesinde, Karaevli Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Karaevli Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Şehidin eşi Sema Seçgin'in ise Hatay'da olduğu öğrenildi.

Hatay'ın Belen ilçesinde, Belen- Amanos Dağları bölgesinde devriye görevi yapan jandarma personelini taşıyan zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 2 uzman çavuş şehit olmuş, 5 asker de yaralanmıştı.

Şahit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin'in ailesine şehadet haberi verildi

Jandarma, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:38 Kaynak: AA
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