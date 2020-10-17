Son dakika haberleri | Şahit olduğu kazanın ardından hayatı değişti - Son Dakika

Son dakika haberleri | Şahit olduğu kazanın ardından hayatı değişti

17.10.2020 09:21

Son dakika kültür sanat haberi... Şahit olduğu kazanın ardından hayatı değişti Sokak sokak gezerek çocukların yardımına koşuyor Şahit olduğu kazadan çok etkilenen antrenör Hacı Kömürcü, sokak sokak gezerek ayakkabısı olmayan, yırtık yada eski olan çocukların yardımına koşuyor.

Şahit olduğu kazanın ardından hayatı değişti

Sokak sokak gezerek çocukların yardımına koşuyor

Şahit olduğu kazadan çok etkilenen antrenör Hacı Kömürcü, sokak sokak gezerek ayakkabısı olmayan, yırtık yada eski olan çocukların yardımına koşuyor.

GAZİANTEP - Gaziantep'te fitness antrenörlüğü yapan Hacı Kömürcü, şehit olduğu bir kazanın ardından hayatı değişti. Sokak sokak gezen Kömürcü, ayakkabısı olmayan, yada eski ve yırtık ayakkabısı olan çocukları tespit ederek, onlara yeni ayakkabı dağıtıyor.

Gaziantep'te yaşayan ve aracıyla trafik ışıklarında yeşilin yanmasını bekleyen antrenör Hacı Kömürcü, bir aracın kağıt toplayan bir çocuğa çarpıp kaçtığını gördü. Yaralanan çocuğa yardım eden antrenör Kömürcü, çocuğun ayağında yırtık bir ayakkabı görünce çok etkilendi. Kazadan sonra bir şeyinin olmadığını söyleyerek ayağa kalkan çocuğa bir ayakkabıcıya götüren Kömürcü, bu çocuğa güzel bir ayakkabı aldı. Bir süre önce kaza nedeniyle acıdan kıvranan çocuğun yeni bir ayakkabıya sahip olduktan sonraki mutluluğundan çok etkilenen Hacı Kömürcü, o ve diğer ihtiyaç sahibi çocuklara yardım etmek için harekete geçti. Sokak sokk dolaşarak çıplak ayakla, terlikle yada yırtık ve eski ayakkabılarla dolaşan çocukları tespit etmeye başladı. Tüm parasını bu çocuklar için harcamaya başlayan Kömürcü, konuyu ailesine, arkadaşlarına ve tüm çevresine de anlatarak büyük bir kampanya başlattı.

Çocukların yanında ailelerine de dokunuyor

Kömürcü, tespit ettiği çocuklara hayırseverlerin de desteği ile aldığı ayakkabıları da ulaştırırken gittiği mahallelerdeki çocukların ailelerine yardım etmeye başladı. Girdiği mahallelerde bakkallardaki borç defterlerini de ödüyen 33 yaşındaki Hacı Kömürcü, ailelere erzak, ev eşyas, kıyafet ve yakacak yardımları da yapmaya başladı.

Şahit olduğu kaza ve yaşadıkları

Şahit olduğu kazanın ardından çocuklara sahip çıkmak amacıyla harekete geçtiğini anlatan Hacı Kömürcü, "Öncelikle bir ayakkabıyla başladı. Arabamla kırmızı ışıkta dururken, bir aracın kağıt toplayıcısı bir çocuğa vurup kaçtığını gördüm. Daha sonra hemen arabamı durdurarak yaralı çocuğa yardım ettim. Ayağında yırtık bir terlik olduğunu gördüm. Çocuğu alıp ayakkabıcıya götürüp ayakkabı aldım. Ayakkabı aldıktan sonra çocuğun yüzündeki o mutluluğu görünce bu insanların dışarıda neler çektiğini bir kez daha gördüm. Onun için ailemle, arkadaşlarımla, eşimle, dostumla beraber bir kampanya başlattık. Zamanla kampanyamız büyüdü" dedi.

"Durumu iyi olanlardan alıyorum, kötü olanlara veriyorum"

Ekonomik anlamda iyi olan vatandaşlardan para, erzak, ayakkabı ve ev eşyaları alıp, ihtiyacı olan ailelere verdiğini ifade eden Hacı Kömürcü, "Beni tanıyanlar, benim kişiliğimi bilen insanlar bana güvendiler. Bana değer verdiler, yanımda oldular. İş yeri sahibi olan ayakkabıları gönderdi. Kömürcü olan kömür gönderdi. Erzak işleriyle uğraşan erzak gönderdi. Bu şekilde bir proje başlattık. Zamanla projemiz büyüdü. Ancak her zaman projemizin ana kaynağı ayakkabı oldu. Çünkü çocukları bu dünyada en mutlu eden şey ayakkabıdır. Kızlar kırmızı ayakkabı sever, erkekler spor ayakkabı sever. Hepimiz çocuk olduk, herkes bu duyguları bilir. Bu şekilde başladık. İnşallah bu şekilde de devam ederiz" ifadelerini kullandı.

"İnsanlara yardım edince çok mutlu oluyorum"

İnsanlara yardım yaparken çok mutlu olduğunu söyleyen Hacı Kömürcü, "Gerçekten yardıma muhtaç çok insan var. İnsanların bakkallara borçları var. Evlerinde serecekleri bir halıları, üzerinde oturacak bir koltukları bile yok. Tabi ki herkese yetemem ama elimin ulaştığı herkese yardım etmeye çalışıyorum. Bunları yaparken çok mutlu oluyorum. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Çocukların yüzündeki tebessümleri gördüğümde çok mutlu oluyorum. Dün bir ailenin evine eşyalar aldık. Çocuk odası yaptık ve o çocuğun yatağın üstünde zıplamasını gördükten sonra gerçekten çok mutlu oldum" şeklinde konuştu.

"Durumu iyi olan insanlar elini taşın altına koymalılar"

Durumu iyi olanlarında, durumu kötü olanlara yardım etmesi gerektiğini vurgulayan Hacı Kömürcü, " Durumu iyi olan insanlar elini taşın altına koymalılar. Bu insanlar bir odalı evde 6-7 aile aynı anda yaşıyor. Evlerinde üzerlerine örtecekleri bir battaniyeleri yok. Açgözlülük yerine bu insanlara yardım etmeliyiz. Bu Gaziantep için geçerli değil her yerde yardıma muhtaç insanlar var. Birbirimize yardım etmemiz gerekiyor. Birbirimize ihtiyacımız var. Onun için herkesin bu şekilde davranmasını ve herkese yardım etmesini istiyorum. Şuana kadar 163 tane genç kardeşlerimize ayakkabı verdik. 26 öksüz kardeşimize mont verdik. Annesi babası olmayan 17 çocuğumuza hem mont hem de ayakkabı sağladık. 3 ailenin odununu kömürünü aldık. 3 ailemizin bakkal borcunu sildik. Bunlar şuan bizim elimizden gelenler İnşallah daha fazlası olur" diye konuştu.

Son dakika haberleri | Şahit olduğu kazanın ardından hayatı değişti
Son dakika haberleri | Şahit olduğu kazanın ardından hayatı değişti
Son dakika haberleri | Şahit olduğu kazanın ardından hayatı değişti
Son dakika haberleri | Şahit olduğu kazanın ardından hayatı değişti

Gaziantep, Çocuk, Kaza, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberleri | Şahit olduğu kazanın ardından hayatı değişti - Son Dakika

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