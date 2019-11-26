Son Dakika Haberleri: Şahitlik yapan pazarcıyı vuran zanlı yakalandı (2)
Son Dakika Güncel Şahitlik yapan pazarcıyı vuran zanlı yakalandı (2) - Son Dakika

Şahitlik yapan pazarcıyı vuran zanlı yakalandı (2)

6 saat önce

TUTUKLANDIKocaeli'nin Gölcük ilçesinde, şahitlik yapması nedeniyle tutuklanmasına neden olduğu pazarcı Burhan B.'yi tabancayla vurarak, yaralayan Mehmet Eşsiz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şahitlik yapan pazarcıyı vuran zanlı yakalandı (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, şahitlik yapması nedeniyle tutuklanmasına neden olduğu pazarcı Burhan B.'yi tabancayla vurarak, yaralayan Mehmet Eşsiz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kocaeli, Gölcük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:55 Kaynak: DHA
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