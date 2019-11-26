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Şahitlik yapan pazarcıyı vuran zanlı yakalandı (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIKocaeli'nin Gölcük ilçesinde, şahitlik yapması nedeniyle tutuklanmasına neden olduğu pazarcı Burhan B.'yi tabancayla vurarak, yaralayan Mehmet Eşsiz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:55 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, şahitlik yapması nedeniyle tutuklanmasına neden olduğu pazarcı Burhan B.'yi tabancayla vurarak, yaralayan Mehmet Eşsiz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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