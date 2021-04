ŞAHKUT'tan gerçeği aratmayan deprem tatbikatı - Son Dakika

ŞAHKUT'tan gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi bünyesinde kurulan Şahinbey Belediyesi Arama Kurtarma ekibi, UMKE ve AFAD ekipleri ile birlikte deprem tatbikatı yaptı.

Şahinbey Belediyesi'nin Boğaziçi Bulvarı 2. Etap çalışmaları için yaptığı yıkım alanında deprem tatbikatı yapan ŞAHKUT, UMKE ve AFAD ekipleri, göçük altında kalan depremzedelerin ilk yardım müdahalesi ile kurtarılmasını canlandırdı.

"Ülkemiz deprem bölgesi"

Tatbikatı izleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ŞAHKUT ekibinin her zaman göreve hazır olduğunu belirterek, "Türkiye bir deprem bölgesi, her türlü doğal afette hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ülkemiz de resmi olarak kurulmuş olan AFAD ve UMKE ekipleri ile birlikte ŞAHKUT ekibimiz de kentsel dönüşüm çalışması yaptığımız alanda tatbikat gerçekleştirdi Amacımız depreme karşı her an hazırlıklı olmak. Bu tatbikatlar bu açıdan çok önemli. Kentsel dönüşüm çalışmaları yaptığımız alanları da bu tür tatbikatlarla fırsata çevirmiş oluyoruz. Burada yapılan tatbikatlarla ileride yaşanabilecek depremlere karşı ekipler hazır tutulmuş oluyor. ŞAHKUT, Belediye bünyesinde çalışan personellerimizden kurulu bir ekip ve bu arkadaşlarımızın tamamı gönüllü olarak çalışıyor. Ekibimiz AFAD tarafından eğitiliyor ve bu eğitimleri sürekli olarak güncelliyoruz. Amacımız dünyanın herhangi bir yerinde yaşanabilecek felaketlere karşı hazırlık olup, oraya destek sağlamak. Bu güne kadar bu anlamda birçok noktada ŞAHKUT ekibimiz çalışmalara katıldı. Gönüllü olan tüm arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyor, UMKE, AFAD ve ŞAHKUT ekibimize başarılar diliyorum" dedi.