- Şahlanarak yarışa başladı, 400 metreyi 9,5 saniyede geçti

Otodrag yarışında 236 kilometreye ulaşan araç, herkesin beğenisini topladı

ANTALYA - Antalya'da düzenlenen Otodrag yarışları, adete nefes kesti. Binlerce yarış sever, piste kıyasıya yarışan araçları izlemek ya da cep telefonlarıyla görüntüleyebilmek için adeta birbirini ezdi. Zaman zaman aksiliklerin de yaşandığı yarışlarda, 400 metreyi 236 km hızla 9,5 saniyede giren ve arkasındaki paraşütle durabilen bir araç, herkesin beğenisi topladı.

Kepez ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki Kepez Drag Pisti'nde bugün öğlen saatlerinde Otodrag yarışları düzenledi. Kepez Belediyesi ile Kepez Otomobil ve Motorsporları Kulübü tarafından organize edilen Otodrag Yarışlarına, 10 farklı şehirden 65 sporcu katılım sağladı. Binlerce hız tutkunun izlediği yarışlar, adeta nefeslerini keserken, birbirinden farklı model ve yüksek güçlü motorlarıyla yarışan sürücüler de bitiş çizgisine önce girebilmek için ter döktü. Yarış severler, piste kıyasıya yarışan araçları izlemek ya da cep telefonlarıyla görüntüleyebilmek için adeta birbirini ezdi.

Bir aracın motoru yandı

Zaman zaman aksiliklerin de yaşandığı yarışlarda, araçları arıza yapan sürücüler bitiş çizgisine varamadan elendi. Bir sürücünün aracı ise yarıştan sonra pisten uzak bölgeye getirildiğinde motor kısmı alev aldı. Çevredekilerin yangın tüpleriyle müdahale ettiği araçtaki yangın, çok büyümeden söndürüldü.

400 metreyi 9,5 saniyede geçti

Yarışlarda en çok dikkat çeken araç ise, antrenman turu atan bir araç oldu. Kalktığı sırada at gibi adeta şaha kalkan araç, 400 metreyi 236 km hızla 9,5 saniyede geçti, bitiş çizgisinden sonra ise arkasındaki paraşütle durabildi. Araç ve sürücünün bu performansını seyirciler ayakta alkışladı.

Hakan Tütüncü: "Hız tutkularına yasal zeminlerde ortak oluyoruz"

Yarışları izleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gençlerin tutku ve heyecanlarına yasal zeminlerde ortak olduklarını ifade ederek, "Onların hız tutkularını yasal zeminlerde tatmin etmeleri için de güzel bir drag pisti yaptık. Kepez drag pisti, Türkiye ve Antalya'nın en güzel drag pistlerinden birisi oldu. Gençlerin heyecanlarını burada onlar ile birlikte paylaşmak bizim için büyük bir sevinç. Motor sporlarının sezonu açılmış oldu. Pandemi süresince birbirimizi çok özlemiştik. Çok şükür bu özlemimizi gidermeye başladık. Bu ilk etkinlik, bundan sonra sezon boyunca etkinliklerimiz devam edecek. Gençlerle yan yana omuz omuza olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Ben de asfaltı ağlatmak istiyorum"

Tütüncü, drag yarışlarına Türkiye'nin 10 farklı şehrinden 65 sporcu katıldığını ve burada onlarla birlikte olmanın heyecan verici olduğunu belirterek, "Biraz sonra ben de asfaltı ağlatmak istiyorum. Öyle bir talep geldi. Bakalım ağlatabilecek miyim?" diye konuştu.

Gün boyu sürecek olan yarışlar dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesiyle sona erecek.