Sahlep soğanıyla yakalanan 3 kişiye 204 bin lira ceza

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Şırnak'ta 60 kişilik aile bu hastalığı taşıyor: Kısa QT sendromu

Sahlep soğanı toplayan 3 kişiye 204 bin TL para cezası verildi

Dolandırıcıların son kurbanı CHP'li eski vekil oldu! 2 milyon lirayı elleriyle teslim etti