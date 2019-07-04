Sahlep soğanıyla yakalanan 3 kişiye 204 bin lira ceza
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaklaşık 6 kilogram sahlep soğanıyla yakalanan 3 kişiye 204 bin 119 lira lira ceza uygulandı.
Şırnak
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:53 Kaynak: AA
'ın Beytüşşebap
ilçesinde yaklaşık 6 kilogram sahlep soğanıyla yakalanan 3 kişiye 204 bin 119 lira lira ceza uygulandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Tahtareş mevkisinde güvenlik güçlerince şüphe üzerine durdurulan 3 kişide yapılan aramada yaklaşık 6 kilogram sahlep soğanı ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
3 kişiye 204 bin 119 lira idari para cezası verildi.
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