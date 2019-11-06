Son Dakika Haberleri: Şahmeran etkinliğinin onur konuğu Türkan Şoray olacak
Son Dakika Güncel Şahmeran etkinliğinin onur konuğu Türkan Şoray olacak

Şahmeran etkinliğinin onur konuğu Türkan Şoray olacak

7 saat önce

Mersin'in Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenecek olan "Efsaneler Kentinde Bir Efsane, Şahmeran" adlı etkinliğe, Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray onur konuğu olacak.

Şahmeran etkinliğinin onur konuğu Türkan Şoray olacak, System.String[]

Mersin'in Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenecek olan "Efsaneler Kentinde Bir Efsane, Şahmeran" adlı etkinliğe, Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray onur konuğu olacak.


Tarsus Belediyesi, şehrin kültürel değerlerini ve tarihini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak adına 16-17 Kasım tarihleri arasında 'Efsaneler Kentinde Bir Efsane Şahmeran' adlı etkinlik düzenliyor. Kubat Paşa Medresesi önünde iki gün sürecek etkinlikte, resim sergisi, yazarlarla imza ve söyleşi, atölyeler, konferans, Şahmeran temalı hediyelik eşya stantları ile canlandırma oyun gösterisi ve gün boyu müzik dinletisi programları yer alacak. Programın onur konuğu ise Türk sinemasının dev ismi Türkan Şoray olacak. Etkinlikte Şahmeran adlı filmin gösteriminin ardından yeşilçamın 'Sultan' lakaplı usta sanatçısı Türkan Şoray ile söyleşi gerçekleştirilecek. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Tarsus, ülkemizin önemli bir şehri. Üretim şehri olarak bildiğimiz Tarsus bir zamanlar onlarca fabrikanın bacasının tüttüğü, aktif olarak çalıştığı bir yerdi. Kentimizin bu üretkenliğini yeniden kazanabilmesi adına var gücümüzle çalışıyoruz. Eğiten, Üreten, Sağlıklı ve Kültürlü Tarsus sloganıyla şehrimizin var olan değerlerini ve toplumda kabul gören efsane sanatçıları tanıtmak ve halkımızla bir araya getiren bu tür organizasyonları çok önemsiyorum. Kültür değerlerimizi ve tarihimizi ulusal ve uluslararası arenada tanıtmak amacındayız. Bu etkinliklerle Tarsus'un kültürel değerlerini ve efsanelerini tanıtma fırsatı bulacağız" dedi. - MERSİN

Türkan Şoray, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:17 Kaynak: İHA
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