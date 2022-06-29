'Şahmeran' operasyonunda yakalanan 15 şüpheli adliyede - Son Dakika
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'Şahmeran' operasyonunda yakalanan 15 şüpheli adliyede

29.06.2022 11:59
'Şahmeran' operasyonunda yakalanan 15 şüpheli adliyede

MERSİN'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Şahmeran' operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi, adliyeye sevk edildi.

MERSİN'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Şahmeran' operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Haziran'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Tarsus ilçesinde 20 şüpheli tespit edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgütün şehir yapılanması ve Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösteren, aralarında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Tarsus eski ilçe başkanının da bulunduğu şüphelilere yönelik 244 personelle şafak vakti 'Şahmeran' operasyonu düzenlendi. Operasyonda yakalanan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleriyle adiliyeye sevk edildi.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Şahmeran' operasyonunda yakalanan 15 şüpheli adliyede - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Şahmeran' operasyonunda yakalanan 15 şüpheli adliyede - Son Dakika
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