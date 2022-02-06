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"Sahn-ı Seman" çini sergisi, 27 Şubat'a kadar gezilebilecek - Son Dakika

"Sahn-ı Seman" çini sergisi, 27 Şubat'a kadar gezilebilecek

06.02.2022 19:35
"Sahn-ı Seman" çini sergisi, 27 Şubat'a kadar gezilebilecek

Akademisyen ve çini sanatçısı Kifayet Özkul'un Türk-İslam sanatının dini ve milli öğelerini yansıttığı eserlerinden oluşan "Sahn-ı Seman" adlı çini sergisi, Nevmekan Bağlarbaşı'nda ziyarete açıldı.

Akademisyen ve çini sanatçısı Kifayet Özkul'un Türk-İslam sanatının dini ve milli öğelerini yansıttığı eserlerinden oluşan "Sahn-ı Seman" adlı çini sergisi, Nevmekan Bağlarbaşı'nda ziyarete açıldı.

Özkul'un adını cami avlusundan aldığı sergisi, İslam inancının medeniyet kültürü üzerindeki rollerini izleyicilerin dikkatine sunuyor.

Serginin açılışında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Sanatın her dalı çok değerli. Ancak, çini sanatı da el emeği ve göz nurunun birleştiği en nadide sanat dallarından biri. Başta Üsküdarlılar olmak üzere tüm İstanbullulara bu özel sergiyi gezmeyi, değerli eserlerin yansıttığı hissiyatı yaşamalarını tavsiye ediyorum. Sergimiz şubat sonuna kadar açık kalacak." ifadelerini kullandı.

Kifayet Özkul kimdir?

Sivas'ta 1973 yılında dünyaya gelen Özkul, ilk, orta ve lise eğitimini Çankırı, Konya, Erzurum ve İstanbul'da tamamladı.

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nü birinci olarak bitiren Özkul, 1996-2010 yılları arasında Almanya'da yaşadı ve orada sanat faaliyetlerine devam etti.

Özkul, 2010 yılında Türkiye'ye geri dönerek İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi oldu.

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu- El Sanatları Bölümü-Seramik Cam Çinicilik programında öğretim görevlisi olarak akademik kariyerini sürdüren Kifayet Özkul, aynı zamanda Mimar Sinan Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Eski Çini Onarımları programında yüksek lisansını tamamladı.

Sanatçı, 2013 yılından beri Esenler Ortopedik Engelliler Derneğinde engelli çocuklara çini sanatı üzerine eğitim veriyor, ayrıca 2013 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı faaliyetlerine çini sanatçısı olarak destek sunuyor.

Yurt dışı ve yurt içi birçok sergide kişisel ve katılımcı olarak bulunan Özkul, Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nde doktora yapıyor.

Sahn-ı Seman çini sergisi, 27 Şubat'a kadar gezilebilecek
Sahn-ı Seman çini sergisi, 27 Şubat'a kadar gezilebilecek
Sahn-ı Seman çini sergisi, 27 Şubat'a kadar gezilebilecek

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Bağlarbaşı, Milli, İslam, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Sahn-ı Seman' çini sergisi, 27 Şubat'a kadar gezilebilecek - Son Dakika


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