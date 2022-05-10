"Sahn-ı Seman'dan Darülfünun'a Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası" - Son Dakika
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"Sahn-ı Seman'dan Darülfünun'a Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası"

10.05.2022 17:08
"Sahn-ı Seman'dan Darülfünun'a Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası"

"Sahn-ı Seman'dan Darülfünun'a Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası VI: Darülfunun ve Yükseköğretimin Yeniden Şekillenmesi" sempozyumu, 12-13 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

"Sahn-ı Seman'dan Darülfünun'a Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası VI: Darülfunun ve Yükseköğretimin Yeniden Şekillenmesi" sempozyumu, 12-13 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak sempozyumun açılışında, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Şahin, Prof. Dr. Mürteza Bedir, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Emre Dölen konuşacak.

Pek çok akademisyen ve tarihçinin katılımıyla 9 oturum olarak düzenlenecek sempozyumda, Darülfünun ve bölümleri, medreseden üniversiteye geçiş süreçleri ve mekanizmaları ele alınacak. Sempozyum kapsamında ayrıca "Darülfünun Evrakı" başlıklı bir sergi de açılacak.

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Ömer Arısoy, Zeytinburnu, Osmanlı, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Sahn-ı Seman'dan Darülfünun'a Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası' - Son Dakika


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