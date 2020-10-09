Şahnahanlılar MTSO Başkanı Sadıkoğlu'na OSB teşekkürü

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun girişimleri sonucunda Organize Sanayi Bölgesine yapılacak Türkiye'nin en büyük 2'inci arıtma tesisi bölge halkını da mutlu etti. Yıllarca OSB'den akan atıksuların kirlettiği Şahnahan'daki vatandaşlar bu girişimden dolayı Sadıkoğlu'na teşekkür ettiler.

Malatya Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren sanayi tesislerine ait atık suların bırakıldığı Şahnahan Deresi, yıllardır bölge halkının en büyük sorunlarından biriydi. İnsan sağlığının da ciddi şekilde tehdit edildiği durum karşısında göreve gelir gelmez girişimlerini arttıran MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili bakanlıklarla görüşerek arıtma tesisinin kapasitesinin 2 kat arttırılması sağladı.

24 Eylül'de ihalesi yapılan artık su arıtma tesisinin yıllardır bölgenin yaşadığı sorunu çözeceğini belirten Şahnahan Mahalle muhtarı Mehmet Şimşek, yıllardır bu sorun için çalmadık kapı bırakmadıklarını belirterek, bölge halkının sesine kulak verdiği için Başkan Sadıkoğlu'na teşekkür etti. - MALATYA