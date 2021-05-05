Şahnahanlıların sulama kanalı problemi çözüldü - Son Dakika

Şahnahanlıların sulama kanalı problemi çözüldü

05.05.2021 14:49
Şahnahanlıların sulama kanalı problemi çözüldü, System.String[]

Kuzey Çevre yolunun geçtiği Şahnahan Mahallesi'nde yol nedeniyle bir kısmı yerin altına alınan kanalın iletim hattında dar borular kullanılması nedeniyle yaşanan sulama sıkıntısını AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci çözdü.

Kuzey Çevre yolunun geçtiği Şahnahan Mahallesi'nde yol nedeniyle bir kısmı yerin altına alınan kanalın iletim hattında dar borular kullanılması nedeniyle yaşanan sulama sıkıntısını AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci çözdü.

Şahnahan ve Suluköy sakinlerinin, mahallenin sulama suyu yükünü çeken kanalın iletim hattının sifon genişletme talebini yerinde görmek için Karayolları Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan ve DSİ Şube Müdürü Arif Tüfekçi ile birlikte bölgeye giden Milletvekili Tüfenkci kanalda incelemelerde bulundu.

Ziyarette konuşan Milletvekili Tüfenkci, Şahnahan, Suluköy ve Tepeköy'ün kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, "Bu anlamıyla Malatya'nın tarım havzalarından birisi olan bu bölge için sulama çok önemli. Tabi burada Kuzey Çevreyolu geçiyor. Kuzey Çevre Yolu Malatyamız için çok ama çok önemli. Yaklaşık maliyeti 580 milyonu bulacak olan Karayollarımızın en gözde projelerinden bir tanesi Kuzey Çevreyolu projesinde büyük bir ilerlemenin kaydedildiğini görüyoruz. İnşallah yıl sonunda da Sivas yoluna kadarki kısmının açılacağı ifade ediliyor. Bu Malatya trafiğini rahatlatmak için önemli. Bu noktada Suluköy başta olmak üzere Şahnahanımızın ve köyümüzün sulanması için kanalların yapılması ve bu sifonun hayata geçmesi de önemli ama sifon biraz yetersiz kalmış. Bölge Müdürümüzün hassasiyeti ile ek bir ilave ile veya başka bir çözümle burayı rahatlatacak şekilde bir çalışma yapılacak" şeklinde konuştu.

Suluköy Mahalle Muhtarı Bayram Çay ise, "Dört aydır bu problem çözülmedi. Vekilimizin yardımıyla inşallah çözüldü. Burada suların kesilmesi demek arazilerin 2- 3 gün boyunca susuz kalması demek. Devletimiz güçlüdür denizlerin altında yol geçiriyor, tüneller yapıyor, viyadükler yapıyor buraya bir boru mu atamayacak? Ben emeklerinden dolayı Arif Müdürümüze ve Vekilimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Şahnahanlıların sulama kanalı problemi çözüldü
Şahnahanlıların sulama kanalı problemi çözüldü
Şahnahanlıların sulama kanalı problemi çözüldü
Şahnahanlıların sulama kanalı problemi çözüldü
Şahnahanlıların sulama kanalı problemi çözüldü

Milletvekili, AK Parti, Şahnahan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şahnahanlıların sulama kanalı problemi çözüldü - Son Dakika


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