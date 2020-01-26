Şahnaz Çakıralp'ten anlamlı destek - Son Dakika
Son Dakika Magazin Şahnaz Çakıralp'ten anlamlı destek - Son Dakika Magazin

Şahnaz Çakıralp'ten anlamlı destek

7 saat önce

Şahnaz Çakıralp, topladığı kapakları okula getirerek, sokak hayvanları için mama ve su kapları için dönüşüme verdi.

Şahnaz Çakıralp'ten anlamlı destek, System.String[]

Şahnaz Çakıralp, topladığı kapakları okula getirerek, sokak hayvanları için mama ve su kapları için dönüşüme verdi.


Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan güzel oyuncu Şahnaz Çakıralp fotoğraf isteklerini geri çevirmezken, herkesi bu projede yer almaya davet etti.

Şahnaz Çakıralp, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:43 
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