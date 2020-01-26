Şahnaz Çakıralp'ten anlamlı destek

Şahnaz Çakıralp, topladığı kapakları okula getirerek, sokak hayvanları için mama ve su kapları için dönüşüme verdi.



Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan güzel oyuncu Şahnaz Çakıralp fotoğraf isteklerini geri çevirmezken, herkesi bu projede yer almaya davet etti.