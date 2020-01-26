Şahnaz Çakıralp'ten anlamlı destek
7 saat önce
Şahnaz Çakıralp, topladığı kapakları okula getirerek, sokak hayvanları için mama ve su kapları için dönüşüme verdi.
Şahnaz Çakıralp, topladığı kapakları okula getirerek, sokak hayvanları için mama ve su kapları için dönüşüme verdi.
Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan güzel oyuncu Şahnaz Çakıralp fotoğraf isteklerini geri çevirmezken, herkesi bu projede yer almaya davet etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:43
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