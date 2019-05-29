Son Dakika Haberleri: Sahne Arkası: André Villas-Boas'ın OM'de İlk Günü
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Sahne Arkası: André Villas-Boas'ın OM'de İlk Günü

37 dakika önce

André Villas-Boas'ın Olympique de Marseille baş antrenörü olarak ilk gününün sahne arkasına bir göz atın. Eski Tottenham, Chelsea ve Zenit Saint Petersburg'un patronu OM ile iki yıllık bir sözleşme imzaladı.

André Villas-Boas'ın Olympique de Marseille baş antrenörü olarak ilk gününün sahne arkasına bir göz atın. Eski Tottenham, Chelsea ve Zenit Saint Petersburg'un patronu OM ile iki yıllık bir sözleşme imzaladı.
Sahne Arkası: André Villas-Boas'ın OM'de İlk Günü
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:06 
Zenit, Chelsea, Tottenham, Saint Petersburg, Spor
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