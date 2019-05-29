Sahne Arkası: André Villas-Boas'ın OM'de İlk Günü
37 dakika önce
André Villas-Boas'ın Olympique de Marseille baş antrenörü olarak ilk gününün sahne arkasına bir göz atın. Eski Tottenham, Chelsea ve Zenit Saint Petersburg'un patronu OM ile iki yıllık bir sözleşme imzaladı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:06
André Villas-Boas'ın Olympique de Marseille baş antrenörü olarak ilk gününün sahne arkasına bir göz atın. Eski Tottenham, Chelsea ve Zenit Saint Petersburg'un patronu OM ile iki yıllık bir sözleşme imzaladı.
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