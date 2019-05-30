Sahne Arkası: Anfield Medya Günü
1 saat önce
Liverpool oyuncuları, Tottenham Hotspur'a karşı Şampiyonlar Ligi finalinin önünde bir medya gününde yer aldıkça Anfield'deki sahnelerin arkasına bakın.
Liverpool
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:06
oyuncuları, Tottenham Hotspur
'a karşı Şampiyonlar Ligi finalinin önünde bir medya gününde yer aldıkça Anfield'deki sahnelerin arkasına bakın.
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