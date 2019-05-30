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Sahne Arkası: Anfield Medya Günü

1 saat önce

Liverpool oyuncuları, Tottenham Hotspur'a karşı Şampiyonlar Ligi finalinin önünde bir medya gününde yer aldıkça Anfield'deki sahnelerin arkasına bakın.

Liverpool oyuncuları, Tottenham Hotspur'a karşı Şampiyonlar Ligi finalinin önünde bir medya gününde yer aldıkça Anfield'deki sahnelerin arkasına bakın.
Sahne Arkası: Anfield Medya Günü
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:06 
Liverpool, Tottenham Hotspur, Spor
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