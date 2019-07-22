Sahne Arkası: Manchester City'nin Asya Turu
1 saat önce
Premier Lig Şampiyonları Manchester City, Premier Lig Asya Kupasında yer aldıkları Asya turnesinde seyahat ediyor. Gp, 19-20 sezonu için hazırlıklarına devam ederken kadroya doğru ilerliyor.
Premier Lig Şampiyonları Manchester City
, Premier Lig Asya
Kupasında yer aldıkları Asya turnesinde seyahat ediyor. Gp, 19-20 sezonu için hazırlıklarına devam ederken kadroya doğru ilerliyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:05
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