Son Dakika Haberleri: Sahne Arkası: Manchester City'nin Asya Turu
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Sahne Arkası: Manchester City'nin Asya Turu

1 saat önce

Premier Lig Şampiyonları Manchester City, Premier Lig Asya Kupasında yer aldıkları Asya turnesinde seyahat ediyor. Gp, 19-20 sezonu için hazırlıklarına devam ederken kadroya doğru ilerliyor.

Premier Lig Şampiyonları Manchester City, Premier Lig Asya Kupasında yer aldıkları Asya turnesinde seyahat ediyor. Gp, 19-20 sezonu için hazırlıklarına devam ederken kadroya doğru ilerliyor.
Sahne Arkası: Manchester City'nin Asya Turu
Manchester City, Asya, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:05 
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