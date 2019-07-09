Son Dakika Haberleri: SAHNE ARKASI: MITCHEL BAKKER PARIS SAINT GERMAIN’E KATILDI
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SAHNE ARKASI: MITCHEL BAKKER PARIS SAINT GERMAIN’E KATILDI

23 dakika önce

Hollandalı defans oyuncusu Mitchel Bakker, Ajax Amsterdam'dan taşındıktan sonra Paris Saint-Germain'e geçişini tamamladı. Paris Saint-Germain'e gelmesinin perde arkasına geçin.

Hollandalı defans oyuncusu Mitchel Bakker, Ajax Amsterdam'dan taşındıktan sonra Paris Saint-Germain'e geçişini tamamladı. Paris Saint-Germain'e gelmesinin perde arkasına geçin.
SAHNE ARKASI: MITCHEL BAKKER PARIS SAINT GERMAIN’E KATILDI
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:05 
Paris Saint Germain, Amsterdam, Ajax, Spor
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