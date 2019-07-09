SAHNE ARKASI: MITCHEL BAKKER PARIS SAINT GERMAIN’E KATILDI
23 dakika önce
Hollandalı defans oyuncusu Mitchel Bakker, Ajax Amsterdam'dan taşındıktan sonra Paris Saint-Germain'e geçişini tamamladı. Paris Saint-Germain'e gelmesinin perde arkasına geçin.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:05
Hollandalı defans oyuncusu Mitchel Bakker, Ajax Amsterdam
'dan taşındıktan sonra Paris
Saint-Germain'e geçişini tamamladı. Paris Saint-Germain'e gelmesinin perde arkasına geçin.
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