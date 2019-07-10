Son Dakika Haberleri: Sahne Arkası: Neto'nın FC Barcelona'ya Gelişi
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Sahne Arkası: Neto'nın FC Barcelona'ya Gelişi

52 dakika önce

FC Barcelona kameraları kulübün yeni imzasına, gelişinden resmi sunumuna kadar eşlik etti. Neto, ilk 2019-20 Barça kitini ilk kez giymeyi başardı.

Barcelona, Spor
FC Barcelona kameraları kulübün yeni imzasına, gelişinden resmi sunumuna kadar eşlik etti. Neto, ilk 2019-20 Barça kitini ilk kez giymeyi başardı.
Sahne Arkası: Neto'nın FC Barcelona'ya Gelişi
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:05 
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