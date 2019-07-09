Sahne Arkası: Tottenham Hotspur Sezon Başına Dön
23 dakika önce
İlk oyuncu grubu 2019/20 sezonu öncesi sezon öncesi testine başlamak için Hotspur Way'e geri döndü.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:05
İlk oyuncu grubu 2019/20 sezonu öncesi sezon öncesi testine başlamak için Hotspur Way'e geri döndü.
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