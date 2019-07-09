Son Dakika Haberleri: Sahne Arkası: Tottenham Hotspur Sezon Başına Dön
Son Dakika Spor Haber

Sahne Arkası: Tottenham Hotspur Sezon Başına Dön

23 dakika önce

İlk oyuncu grubu 2019/20 sezonu öncesi sezon öncesi testine başlamak için Hotspur Way'e geri döndü.

İlk oyuncu grubu 2019/20 sezonu öncesi sezon öncesi testine başlamak için Hotspur Way'e geri döndü.
Sahne Arkası: Tottenham Hotspur Sezon Başına Dön
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:05 
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'tan kredi iddialarına yalanlama Volkan'dan eşi Zeynep Demirel için doğum günü paylaşımı Nainggolan, Galatasaray'ın teklifini reddetti Bayern Münih, Cengiz Ünder için Roma ile görüştü iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 12:29:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahne Arkası: Tottenham Hotspur Sezon Başına Dön
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]