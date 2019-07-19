Son Dakika Haberleri: SAHNE ARKASINDA: JUVENTUS OYUNCU OLARAK SUNULAN DE LIGT
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SAHNE ARKASINDA: JUVENTUS OYUNCU OLARAK SUNULAN DE LIGT

55 dakika önce

Matthijs de Ligt dünyaya Juventus oyuncusu olarak sunulduğundan sahne arkasına geçiyoruz.

Matthijs de Ligt dünyaya Juventus oyuncusu olarak sunulduğundan sahne arkasına geçiyoruz.
SAHNE ARKASINDA: JUVENTUS OYUNCU OLARAK SUNULAN DE LIGT
Juventus, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:05 
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