SAHNE ARKASINDA: JUVENTUS OYUNCU OLARAK SUNULAN DE LIGT
55 dakika önce
Matthijs de Ligt dünyaya Juventus oyuncusu olarak sunulduğundan sahne arkasına geçiyoruz.
Matthijs de Ligt dünyaya Juventus
oyuncusu olarak sunulduğundan sahne arkasına geçiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:05
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