Sahne arkasında: Ronaldo’nun Juventus’taki ilk fotoğraf çekimi
22 dakika önce
10 Temmuz 2019, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den Juventus'a katılmasından bu yana bir yıl geçti. Sadece Dugout'taki Bianconeri ile yaptığı ilk fotoğraf çekimlerinden en güzel anları görün.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:05
10 Temmuz 2019, Cristiano Ronaldo
'nun Real Madrid
'den Juventus
'a katılmasından bu yana bir yıl geçti. Sadece Dugout'taki Bianconeri ile yaptığı ilk fotoğraf çekimlerinden en güzel anları görün.
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