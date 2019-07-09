Son Dakika Haberleri: Sahne arkasında: Ronaldo’nun Juventus’taki ilk fotoğraf çekimi
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Sahne arkasında: Ronaldo’nun Juventus’taki ilk fotoğraf çekimi

22 dakika önce

10 Temmuz 2019, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den Juventus'a katılmasından bu yana bir yıl geçti. Sadece Dugout'taki Bianconeri ile yaptığı ilk fotoğraf çekimlerinden en güzel anları görün.

10 Temmuz 2019, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den Juventus'a katılmasından bu yana bir yıl geçti. Sadece Dugout'taki Bianconeri ile yaptığı ilk fotoğraf çekimlerinden en güzel anları görün.
Sahne arkasında: Ronaldo’nun Juventus’taki ilk fotoğraf çekimi
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:05 
Cristiano Ronaldo, Real Madrid, Juventus, Spor
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