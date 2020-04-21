Sahne Eseri Yazma Yarışması başvuru süresi uzatıldı - Son Dakika

Nilüfer Belediyesi bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Sahne Eseri Yazma Yarışması'nın son başvuru tarihini 3 Temmuz'a uzattı.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre, genç tiyatro yazarlarını teşvik etmek ve yerli tiyatro repertuvarını zenginleştirmek üzere düzenlenen Sahne Eseri Yazma Yarışması'na katılmak isteyenler 3 Temmuz'a kadar başvuruda bulunabilecek.

Katılımcılar başvurularını Nilüfer Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü'ne elden, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapabilecek.

Yarışmada bu yıl birincilik ödülü 10 bin, ikincilik ödülü 8 bin, üçüncülük ödülü 6 bin lira olarak belirlenirken, Nilüfer Belediyesi Özel Ödülüne değer görülen eserin sahibine de 10 bin lira para ödülü verilecek.

Ayrıca dereceye giren eserler Mitos Boyut Tiyatro Yayınları tarafından basılarak piyasaya sürülecek. Eser sahiplerine de 50 adet yazar kopyası verilecek.