Sahne eseri yazma yarışmasına başvurular başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sahne eseri yazma yarışmasına başvurular başladı - Son Dakika

Sahne eseri yazma yarışmasına başvurular başladı

6 saat önce

Nilüfer Belediyesi, "sahne eseri yazma yarışması" düzenliyor.

Sahne eseri yazma yarışmasına başvurular başladı, System.String[]

Nilüfer Belediyesi, "sahne eseri yazma yarışması" düzenliyor. Yarışmaya katılmak isteyenler 4 Mayısa kadar başvuruda bulunabilecek.


Sanatçının yanında olan Nilüfer Belediyesi, tiyatro sanatına katkılarını sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi'nin bu anlamda sürdürdüğü sahne eseri yazma yarışması da tiyatro dünyası için önemli bir çalışma. Nilüfer Belediyesi her yıl büyük ilgi gören sahne eseri yazma yarışmasını bu yıl da gerçekleştiriyor. Yarışma, toplumun meselelerini sahne fikrini merkeze alarak ve tiyatro estetiği içerisinde aktarmayı hedefleyen genç yazarları teşvik etmek, ülkenin tiyatro


birikiminden beslenerek kendine özgü bir yapı ve dil üreten yerli tiyatro oyunu repertuarını zenginleştirmek için düzenleniyor. Başvuruları 4 Mayıs 2020 günü saat 17.00'ye kadar devam edecek olan sahne eseri yazma yarışması 2020 yılı içinde sonuçlanacak.


Başvurular Yüzüncüyıl Eğitim ve Sanat Merkezi'ndeki Nilüfer Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü'ne elden, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılacak. 4 Mayıstan sonra belirtilen adrese ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.


Ödüle değer bulunan oyunlar 2020 yılı Ekim ayı içinde www.nilufer.bel.tr/nilufertiyatro ve www.niluferkentiyatrosu.com adresinden duyurulacak. Yarışmada bu yıl birincilik ödülü 10 bin TL, ikincilik ödülü 8 bin TL, üçüncülük ödülü 6 bin TL olarak belirlendi. Nilüfer Belediyesi özel ödülüne layık görülen eserin sahibine de 10 bin TL para ödülü verilecek. Dereceye giren oyunlar Mitos Boyut Tiyatro Yayınları tarafından basılacak ve 50 adet yazar kopyası haricinde basılan oyunlar piyasaya sürülecek. - BURSA

nilüfer belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi!
Mesut Özil'den Fenerbahçe açıklaması! Kadir İnanır'dan Bakan Soylu'ya yeni tiyatro yanıtı: Barış için oradaydık ABD'li yıldız Kim Kardashian, iddialı mayokinisi ile dikkatleri üzerine çekti

Son Dakika Haberleri
23:08 Zarif: "İran nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilmesine hayır diyor" - Son Dakika
23:08 Antalya'da kuyumcudan 17 kilogram altın çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
23:02 Muğla marmaris'te seyir tepesindeki cinayete 1 tutuklama - Son Dakika
23:00 Çaycuma'da Türk Halk Müziği Topluluğu konser verdi - Son Dakika
22:59 Vali Gürel'den Uzman Çavuş Islak ve Terör Gazisi Civelek'e ziyaret - Son Dakika
22:08 Türkiye'den SMO askerlerine vatandaşlık verilecek iddialarına sert tepki: Tamamen gerçek dışı - Son Dakika
21:13 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 23:10:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sahne eseri yazma yarışmasına başvurular başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]