Sahne kıyafeti çok konuşulan Gülşen'e Hadise'den destek

Gülşen, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Seçtiğim kıyafet, birçok farklı ama en mühimi özgürlük alanına, tercihlere olan saygı sınırlarını aşan türden yorumlar duymama sebep oldu. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim. Tıpkı sizlerin de hayatlarında olduğu ya da olması gerektiği gibi."

Hadise: Sana ne!

Gülşen'e Hadise'den destek geldi: "Ahlaksızlık bizim kıyafetlerimizde değil, sizin kafanızda. Hiç kimse bir kadının kıyafetine bel altı yorumlar yapamaz, bir kadını anneliğiyle, yaşıyla rencide edemez, ezemez. Hadsizce yorum yapanlara söyleyeceğim tek bir cümlem var: Sana ne?"