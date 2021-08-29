Sahne kıyafetiyle adeta büyüledi! Kuğu gibi görünen Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı

Güzel şarkıcı Simge Sağın Kırklareli'de 13. Vize Tarih ve Kültür Festivali'nde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.
Beyaz bir elbise tercih eden güzel şarkıcı, sahnede kuğu gibiydi. Konserde verdiği pozları Instagram'da paylaşan şarkıcının, derin göğüs dekoltesi oldukça dikkat çekiciydi.
Öte yandan 40 yaşındaki şarkıcının göğsünün ortasına yaptırdığı dövme de hayranlarının gözünden kaçmadı.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel şarkıcı beyaz, derin yırtmaçlı sabahlığıyla verdiği poz da çok konuşulmuştu.
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