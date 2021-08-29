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Sahne kıyafetiyle adeta büyüledi! Kuğu gibi görünen Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı - Son Dakika

Sahne kıyafetiyle adeta büyüledi! Kuğu gibi görünen Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı

29.08.2021 11:09
Sahne kıyafetiyle adeta büyüledi! Kuğu gibi görünen Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı, System.String[]

Yaz konserlerine ara vermeden devam eden Simge Sağın, sahne kıyafetiyle kendine hayran bıraktı. Ünlü şarkıcı göğsünün ortasına yaptırdığı dövmeyi göstermek için derin dekolteli bir elbise tercih etmiş.

Güzel şarkıcı Simge Sağın Kırklareli'de 13. Vize Tarih ve Kültür Festivali'nde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ ELBİSESİYLE BÜYÜLEDİ

Beyaz bir elbise tercih eden güzel şarkıcı, sahnede kuğu gibiydi. Konserde verdiği pozları Instagram'da paylaşan şarkıcının, derin göğüs dekoltesi oldukça dikkat çekiciydi.

Sahneye kuğu gibi çıkan Simge'nin dövmesi olay yarattı

DÖVMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan 40 yaşındaki şarkıcının göğsünün ortasına yaptırdığı dövme de hayranlarının gözünden kaçmadı.

Sahneye kuğu gibi çıkan Simge'nin dövmesi olay yarattı

PAYLAŞIMLARI İDDİALI

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel şarkıcı beyaz, derin yırtmaçlı sabahlığıyla verdiği poz da çok konuşulmuştu.

Sahneye kuğu gibi çıkan Simge'nin dövmesi olay yarattı
Sahneye kuğu gibi çıkan Simge'nin dövmesi olay yarattı
Sahne kıyafetiyle adeta büyüledi! Kuğu gibi görünen Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı
Sahne kıyafetiyle adeta büyüledi! Kuğu gibi görünen Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı

Simge Sağın, Kırklareli, Vize, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sahne kıyafetiyle adeta büyüledi! Kuğu gibi görünen Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı - Son Dakika Magazin


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