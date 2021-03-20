SAHNE ÖZLEMİM YOK TATİL YAPACAĞIM

Akşamüstü geldiği hastanede aşısını yaptıran sanatçı, kendisini almaya gelen takside görüntülendi. "İkinci doz aşımı olmaya geldim" diyenErsoy, geçtiğimiz yılın son aylarında satın aldığı iki villadan sonra şimdi de sahile yakın bir yerde yazlık bakacağını anlatıp şöyle konuştu: "Aşımı da oldum artık buradan Bodrum'a geçeceğim. Evlerin tadilatı devam ediyor belki bir tane de sahil kesiminde bir ev bakacağım. Şimdilik sahne özlemim yok, tatil yapıp dinleneceğim."