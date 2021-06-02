Sahne Sanatları Bölümü Öğrencilerimiz Seyirciyle Buluştu - Son Dakika

Sahne Sanatları Bölümü öğrencilerimizin oynadığı "Benim İçin Hassas Diyorlar" ve "Yanlış Anlaşılma" adlı oyunlar seyirciyle buluştu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü, pandemi kuralları çerçevesinde yeniden seyircilerin karşısına çıkıyor.

MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda Muğla Valisi Orhan Tavlı, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla il protokolü ve çok sayıda sanatseverin katılımıyla sahnelenen oyunlar, izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Üniversitemiz öğrencilerinden Büşra Kaya, Aleyna Coşkun, Eda Nur Dizdar, Barış Süzer, Büşra Akın, Utku Palta, Hüseyin Günen ve Emine Yurt'un yazıp oynadığı "Benim İçin Hassas Diyorlar" adlı oyunu Öğr. Gör. Mehmet Karaman yönetti. Otizmli bireylerin ve ebeveynlerinin günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla sahneye konan bu oyun, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Kübra Hazan, Hasan Akdemir, Ecenur Şahan, Kübra Özkan ve Altay Ölçer'in oynadığı Albert Camus'nün "Yanlış Anlaşılma" adlı oyunun yönetmenliğini ise başarılı tiyatrocu Selçuk Sazak yaptı. Dünya klasikleri arasında yer alan ve "yaşamın absürtlüğü" temasıyla sahnelenen eserin müzikleri Doç. Dr. Togay Şenalp'e ait.

Gösterimin ardından Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, tiyatro ekibine teşekkür belgelerini sundu.