Sahne Sanatları Eğitim ve Uygulama Akademisi'nde yetenekli çocuklara eğitim verilecek - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Biz, siz çocuklarımıza yalvarıyoruz ki başımıza icat çıkartın. Eski köye yeni adet getirin. Sizler ne istiyorsanız yapın. Biz sizin arkanızdayız çocuklar" dedi.



Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin katılımlarıyla eski adıyla Musiki Muallim Mektebi olarak bilinen Mamak Kültür Merkezi'nde "Sahne Sanatları Eğitim ve Uygulama Akademisi Projesi İşbirliği Protokolü" imzalandı. Bakan Yardımcısı Yavuz, Kültür Bakanlığı olarak toplumun tüm kesimlerinin kültür ve sanata erişimini sağlamak üzere kültürel değerlerle uyumlu, Türk medeniyetine katkı yapan çalışmalar yürütüldüğünün altını çizdi. Amaç ve hedefleri gerçekleştirirken azimli ve donanımlı insanlara ihtiyaç olduğunu söyleyen Yavuz, "Sahne Sanatları Eğitimi ve Uygulama Akademisi Projesi'yle sahne sanatları alanında siz yetenekli çocuklarımızı belirleyeceğiz. Çocuklarımıza eğitim vererek sanatsal, kültürel, sosyal alanlarda bilgi, beceri ve yeteneklerini ortaya çıkarmalarında yardımcı olacağız. Estetik zevklerini geliştirmeyi ve sahneye hazırlamaya çalışacağız. Yerli eserlerimizle de kültürel değerlerimizi geniş kitlelere ulaştırmaya çalışacağız. Mamak Belediye Başkanlığı bünyesinde yürütülecek bu projede bakanlığımız ve tüm sanat birimlerimiz olarak okullarda Milli Eğitim İl Müdürlüğünün de desteğiyle yetenek taramalarını yapacağız. Tiyatro atölyelerinde öğrencilerimizin eğitilmesi için sanatçı eğitmenler görevlendireceğiz. Akademisyenler, yazarlar ve sanatçılarla çocuklarımızın buluşmasını sağlayacağız. Akademi öğrencileri ve öğretmenlerine özellikle telif alanlarında seminerler, bilgilendirici etkinlikler düzenleyeceğiz. Bakanlığımız kurumlarında görev yapan yetkin sanatçı ve uzmanlarımızın katkı ve destekleriyle gerçekleşecek faaliyetler sayesinde çocuklarımızın örnek başarılara imza atacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1970'li, 80'li yıllarını hatırlatarak, baskı altında büyüyen bir gençlik olduğunu vurguladı. Yavuz, salonu dolduran öğrencilere ithafen, "Eski köye yeni adet getirin. Biz, sizin arkanızdayız" diyerek öğrencilere özgür olmaları konusunda destek verdi. Yavuz, "Bizler maalesef 1970'ler ve 80'ler boyunca 'Başımıza icat çıkarma', ' Eski köye yeni adet getirme' diyerek büyütülen bir nesil olduk. Ama şimdi biz, siz çocuklarımıza yalvarıyoruz ki başımıza icat çıkartın. Eski köye yeni adet getirin. Sizler ne istiyorsanız yapın. Biz sizin arkanızdayız çocuklar. İnşallah çok kısa bir süre sonra bu sahnede, bu eğitim programı kapsamında eğitim almış, kendini ispatlamış çocuklarımızın keyifli faaliyetlerini birlikte izleyip gururlanacağız" şeklinde konuştu.



Mamak Belediye Başkanı Köse ise, Musiki Muallim Mektebi'nin tarihçesinden bahsetti. Cumhuriyet'in ilk eserlerinden biri olduğunu belirten Köse, Mamak ilçesinde yaşayan vatandaşların pek çok alanda faal olması için çalışmalar yürütüldüğünün altını çizdi. Belediyecilik anlamında kültürel, sportif, sosyal alanlarda çalışmalar yapıldığını hatırlatan Köse, esas hedefinin de gençlere daha güzel bir Mamak hazırlamak olduğunu söyledi. Köse, "Biz geldiğimizde Mamak yeniden kültürün, sanatın, edebiyatın merkezi olacak demiştik, bugünkü faaliyetin manası da bu. Biz Mamak'taki gençlerimizin yeteneklerin birer birer ortaya çıkmasını, gelişmesini ve meslek haline gelmesini istiyoruz. Türkiye'de bildiğimiz, yaşı bizim yaşlara yakın ne kadar sanatçı varsa buranın mezunudur. Biz istiyoruz ki aslına uygun bir hale dönüştürelim. Bu konuda bir proje hazırladık. Gençlerimiz yeteneklerini sergileyecek burada. Burası bir başlangıç. Kültür Bakanlığıyla beraber özel bir projeyi gerçekleştiriyoruz. Bir akademinin açılışını, protokolünü imzalıyoruz. Sürecin içerisinde farklı yeni açılımlarla gelişecek bir proje. Hedeflerimizden bir tanesi de gençlerimiz en az bir enstrüman kullanmaları. İnşallah burada bunu gerçekleştireceğiz" diye konuştu.



Protokol imza törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin yanı sıra; Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt katıldı. - ANKARA