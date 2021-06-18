"Sahne Senin Eskişehir" Başvuruları Değerlendiriliyor - Son Dakika

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin sanatçılara destek için başlattığı 'Sahne Senin Eskişehir' projesine gelen başvurular değerlendirilme kurulu tarafından incelenmeye başlandı. Proje, pandemiden olumsuz etkilenen sanatçılar ile vatandaşları açık alan etkinliklerinde bir araya getirecek.

Sahne Senin Eskişehir Projesinin başvuru sürecinin tamamlanmasıyla, projeden yararlanmak isteyen sanatçıların değerlendirmeleri başladı. Gerekli incelemelerden geçen ve sahne alan sanatçılara Eskişehirliler ile mutlu bir anı paylaşımının yanı sıra 1000 TL de nakdi yardım yapılacak. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası Genel Sanat Yönetmeni Gülriz Germen, Mali Hizmetler Dairesi Başkanı ve ses sanatçısı Ali Rıza Saltık, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi ve Sosyal Hizmetler Dairesi temsilcilerinin bulunduğu değerlendirme kurulu, gelen başvuruları incelemeye başladı. 300'e yakın başvurunun sosyal incelemelerini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, projeye başvuranların büyük bir çoğunluğunun sosyal incelemelerden geçtiğini belirtti. Proje kapsamında değerlendirme kurulu tarafından yapılan değerlendirmesi de olumlu sonuçlanan sanatçılar Haziran ayı içerisinde şehrin çeşitli noktalarında düzenlenecek olan açık hava etkinlikleri ile Eskişehirliler ile buluşacak.