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Sahne sezonunu açtılar - Son Dakika

Sahne sezonunu açtılar

03.07.2021 10:05
Sahne sezonunu açtılar, System.String[]

Eğlence sektörünün lokomotifi Günay Restaurant, önceki gün yeni adresi Bodrum Yalıkavak'da Türk müziğinin güçlü sesi Funda Arar ve başarılı sanatçı Kubat ile sevenlerine kapılarını açtı.

İlk olarak sahne alan Kubat, sevilen türkülerinin yanı sıra seslendirdiği hareketli şarkılarla da izleyenleri coşturdu. Kendisini dinlemeye gelenler arasında yer alan Suzan Kardeş'i sahneye davet eden Kubat, beraber "Osman Ağa" şarkısını söyleyerek düet yaptılar.

FUNDA ARAR "BİR BUÇUK SENENİN ACISINI ÇIKARACAĞIZ"

Kubat'dan sahneyi devralan Funda Arar, Songül Sarpbaş imzalı kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı. Programına sevilen şarkılarından "Yak Gel"le başlayan Arar, "Sizlerle birlikte şarkılar söylemeyi çok özledim. Bu gece bir buçuk senenin acısını çıkaracağız" dedi.

Yaklaşık bir buçuk saat boyunca sahnede kalarak muhteşem bir performansa imza atan Funda Arar, konserini "Yediverenim" şarkısıyla noktalayarak alkışlar eşliğinde sahneden indi.
Sahne sezonunu açtılar
Sahne sezonunu açtılar

Suzan Kardeş, Funda Arar, Kubat, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sahne sezonunu açtılar - Son Dakika Magazin


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