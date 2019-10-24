Son Dakika Haberleri: Sahne tozu tiyatrosu 15 yaşinda
Son Dakika Güncel Sahne tozu tiyatrosu 15 yaşinda

Sahne tozu tiyatrosu 15 yaşinda

1 saat önce

Çağlar İşgören'in İzmir'de kurduğu, Haldun Dormen'in sanat danışmanlığını yaptığı Sahne Tozu Tiyatrosu 15. yaşını kutladı.

Sahne tozu tiyatrosu 15 yaşinda, System.String[]

YÜZLERCE KUTLAMA MESAJI

Sahne Tozu Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören ve kadrosu 15. yaşını sahnede kutladı. Kutlamada pasta kesilerek, iyi dileklerde bulunuldu. Çağlar İşgören, Sahne Tozu Tiyatrosu'nun kuruluş yıl dönümünü kutlayan herkese teşekkür etti. Sahne Tozu Tiyatrosu'nun 15. yaşında yeni eserleri İzmir halkı ile buluşturacaklarından dolayı çok heyecanlı olduklarını belirtti. Sahnede yapılan kutlama, kuruluş yıl dönümü yemeğinde devam etti.

Sahne Tozu Tiyatrosu'nun sosyal medya hesaplarından ise kuruluş yıl dönümüne özel yüzlerce kutlama mesajı geldi.

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:02 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



11 yaşındaki çocuğun gururlandıran Türk Bayrağı hassasiyeti
Son dakika: YPG'li teröristler, Suriye sınırına yakın bölgelerden çekilmeye başladı Bakanlık, Mehmetçiğe selam gönderlere teşekkür videosu yayınladı HSK'da kritik gelişme: Teftiş Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 13:05:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahne tozu tiyatrosu 15 yaşinda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]