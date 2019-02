Şahne: "Uyuşturucu ile Mücadelede Türkiye Birincisiyiz"

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, 2017 yılından bu yana Mersin'de şahsa ve mala karşı işlenen suçlarda yüzde 50 oranında azalma olduğunu belirterek, "Mersin gün geçtikçe refah seviyesi yükselen ve suç oranlarının azaldığı bir kenttir. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında sergilediğimiz performans ile Türkiye'de 1'inci konumdayız. Bu da teşkilatımızın bir gururudur" dedi.



Şahne, Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şubesi üyelerinin 'Tecrübe Paylaşımı' adlı toplantısına katıldı. Toplantıya Müdür Şahne'nin yanı sıra MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, Genç MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Metin Tümen ve üyeler katıldı. Her ay bir konuğun davet edildiği 'Tecrübe Paylaşımı' toplantısında gençlere tecrübelerini aktaran Şahne, terör ve uyuşturucudan uzak durulması gerektiğini vurguladı. Gençlerin sorularını tek tek yanıtlayan Şahne, gençlerin sürekli trafik sorunlarına ilişkin sorular sormasına da "tek sorununuz trafikse ne mutlu size" şeklinde cevap verdi.



2017 yılından bu yana Mersin'de şahsa ve mala karşı işlenen suçlarda yüzde 50 oranında azalma olduğunu belirten Şahne, "Mersin gün geçtikçe refah seviyesi yükselen ve suç oranlarının azaldığı bir kenttir. 2017 yılından bu yana kentimizde işlenen suç oranlarında ciddi azalmalar var. Bizler kentimizin refahı, milletimizin bekası için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında sergilediğimiz performans ile Türkiye'de 1'inci konumdayız. Bu da teşkilatımızın bir gururudur" şeklinde konuştu.



Genç MÜSİAD Mersin üyelerine diğer şehirlerden dostlarını Mersin'e getirerek ortak yatırım yapmaları gerektiği konusunda çağrıda bulunan Şahne, "Mersin Türkiye'nin İstanbul'dan sonra göz dolduran ikinci kenti olacaktır. Mersin'de 10 yıl sonra bir karış toprak almaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu sebeple gençlerimize Mersin'e yapılan yatırımlar konusunda büyük görevler düşüyor. Geleceğin iş adamları olarak yatırımlarınızı doğru yaparak, şehir dışındaki dostlarınızı da buraya davet ederek ortak yatırım konusuna eğilmeniz gerekiyor. Mersin, yatırım potansiyeli yüksek bir kenttir" ifadelerini kullandı.



Gençlerin Türkiye açısından öneminin büyük olduğuna dikkat çeken Başkan Serdar Yıldızgörer ise "Öncelikle kentimizin refahı için canları pahasına görev yapan başta İl Emniyet Müdürümüz Mehmet Şahne ve tüm teşkilatına şahsım ve derneğim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemizin ve bulunduğumuz kentin her zaman genç beyinlere ihtiyacı vardır. Gençlerimizin suç unsuru taşıyan her türlü olaydan uzak durması demek Türkiye'nin kısa sürede hedeflerine ulaşması demektir. Bizi ileriye taşıyacak olan gençlerimizdir" diye konuştu.



Konuşmaların ardından gençler tarafından Müdür Şahne'ye tablo hediye edildi. - MERSİN

