Son Dakika Haberleri: Şahne, Yeni Yıla Çalışarak Giren Personeli Ziyaret Etti

Şahne, Yeni Yıla Çalışarak Giren Personeli Ziyaret Etti

1 saat önce

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, 2019 yılına görevi başında giren teşkilat mensuplarını ziyaret ederek yeni yılını kutladı.

Şahne, Yeni Yıla Çalışarak Giren Personeli Ziyaret Etti, System.String[]
Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, 2019 yılına görevi başında giren teşkilat mensuplarını ziyaret ederek yeni yılını kutladı.

İl Emniyet Müdürü Şahne, yılbaşı gecesi beraberinde müdür yardımcıları ve bazı şube müdürleriyle birlikte Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube müdürlükleri ile kontrol noktalarını ziyaret etti. 2019'a çalışarak giren personelin yeni yılını kutlayan Şahne, çeşitli ikramlarda bulunarak bir süre onlarla sohbet etti. Şahne, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmesi amacıyla Mersin emniyetinin, bekçisinden müdürüne kadar her kademesinin görev başında olduğunu söyledi.

Ziyaret ettiği uygulama noktalarında sürücülerin yeni yılını da kutlayan Şahne, onlara ikramda bulunduktan sonra eğlenmenin herkesin hakkı olduğunu, ancak alkollü bir şekilde direksiyona geçilmemesi uyarısında bulundu. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:49 Kaynak: İHA

Mersin, Güncel
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