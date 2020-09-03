Gezici platform SAHNEBÜS ile düzenlenen etkinlikler İstanbul'un gösteri alanlarına uzak bölgelerinde yaşayan çocukları kültür sanat etkinlikleri ile buluşturmayı amaçlıyor.
Temmuz ve Ağustos ayı boyunca gittiği her yerde çocukların büyük ilgi gösterdiği Sahnebüs'te, Karagöz Hacivat, jonglör, clown Show, Ritim Show, Bubble Show, masal anlatımı, çocuk şarkıları , maskot, tahta bacak gibi sahne ve alan etkinlikleri yer alıyor.
Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen etkinlikler her hafta İstanbul'un farklı noktalarında çocukları bekliyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 12:07 - Kaynak: Bültenler
Son Dakika › Güncel › 'Sahnebüs' Eylül ayında çocuklarla buluşuyor - Son Dakika