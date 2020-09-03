"Sahnebüs" Eylül ayında çocuklarla buluşuyor

İBB Kültür Daire Başkanlığı'nın çocuklar ve ailelerini kültür sanatla buluşturmak için düzenlediği etkinlikler Eylül ayında da devam ediyor.

Gezici platform SAHNEBÜS ile düzenlenen etkinlikler İstanbul'un gösteri alanlarına uzak bölgelerinde yaşayan çocukları kültür sanat etkinlikleri ile buluşturmayı amaçlıyor. Temmuz ve Ağustos ayı boyunca gittiği her yerde çocukların büyük ilgi gösterdiği Sahnebüs'te, Karagöz Hacivat, jonglör, clown Show, Ritim Show, Bubble Show, masal anlatımı, çocuk şarkıları , maskot, tahta bacak gibi sahne ve alan etkinlikleri yer alıyor. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen etkinlikler her hafta İstanbul'un farklı noktalarında çocukları bekliyor.

İstanbul, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 12:07 - Kaynak: Bültenler Son Dakika › Güncel › 'Sahnebüs' Eylül ayında çocuklarla buluşuyor - Son Dakika

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