"Sahnede Bir Hayat" serisi "Şifa Niyetine" oyunuyla başladı - Son Dakika

"Sahnede Bir Hayat" serisi "Şifa Niyetine" oyunuyla başladı

10.10.2020 22:27

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) düzenlenen "Sahnede Bir Hayat" serisi, Altan Erkekli'nin "Şifa Niyetine" oyunuyla başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) düzenlenen "Sahnede Bir Hayat" serisi, Altan Erkekli'nin "Şifa Niyetine" oyunuyla başladı.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda her akşam başka bir gösterimle usta oyuncuların sahneye çıkacağı etkinlik, ekim ayı boyunca devam edecek.

"Sanat İstanbul'a çok yakışıyor"

Altan Erkekli, gösterim öncesi yaptığı konuşmada, sahnede 40 yılını aşan sanatçılar için yapılan "Sahnede Bir Hayat" serisi için İBB'ye teşekkürlerini ileterek, "Sanat İstanbul'a çok yakışıyor. Bu güzel organizasyonun ilk gecesinde ben burada sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Erkekli, küçükken inşaat mühendisi olmak istediğine dikkati çekerek, hayatına ilişkin önemli anılarını izleyiciyle paylaştı.

Orkestranın eşlik ettiği "Şifa Niyetine" gösterisinde Altan Erkekli, hayatıyla ilgili önemli kesitleri, Veysel Diker ise Anadolu türkülerinin aranje edilmiş halini seyirciye sundu.

"Sahnede Bir Hayat" serisi

Toplam 15 oyunun yer aldığı Sahnede Bir Hayat" serisinde, Altan Erkekli'den sonra Ali Poyrazoğlu, Erdal Özyağcılar, Haldun Dormen, Melek Baykal, Nevra Serezli, Oya Başar, Rutkay Aziz, Suna Keskin, Şener Şen ve Yılmaz Gruda'nın da arasında bulunduğu sanatçılar arkadaşlarıyla birlikte sahnede olacak.

İBB'nin, tiyatrolarla dayanışma içerisinde olmak için başlattığı, tüm bilet gelirleri usta tiyatroculara verilecek olan serinin takvimi ise şu şekilde:

12 Ekim, Şişman Güzeldir/ Füsun Demirel

14 Ekim, Ahududu/ Suna Keskin – Melek Baykal

17 Ekim, Asi Kuş - Aşk İki Kişilik Bir Devrimci Örgüttür/ Ali Poyrazoğlu

18 Ekim, Pazar Ağaçlar Ayakta Ölür/ Nevra Serezli - Nuri Gökaşan

19 Ekim, 1984/ Rutkay Aziz - Taner Barlas

20 Ekim, Hoş Geldin Boyacı/ Erdal Özyağcılar

21 Ekim, Zengin Mutfağı/ Şener Şen

22 Ekim, Aşk ve Komedi/ Nilgün Belgün

23 Ekim, Kibarlık Budalası/ Haldun Dormen – Göksel Kortay – Hakan Altıner

24 Ekim, Yaşamaya Dair/ Genco Erkal

25 Ekim, Evliliğin Halleri/ Yılmaz Gruda

26 Ekim, Mustafa Kemal'le Bin Gün "Latife"/ Dilek Türker

30 Ekim, Karanlıkta Komedi/ Attilla Olgaç

31 Ekim, Plastik Aşklar/ Oya Başar

Sahnede Bir Hayat serisi Şifa Niyetine oyunuyla başladı
Sahnede Bir Hayat serisi Şifa Niyetine oyunuyla başladı
Sahnede Bir Hayat serisi Şifa Niyetine oyunuyla başladı
Sahnede Bir Hayat serisi Şifa Niyetine oyunuyla başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Altan Erkekli, İstanbul, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Sahnede Bir Hayat' serisi 'Şifa Niyetine' oyunuyla başladı - Son Dakika

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