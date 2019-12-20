"Sahnede Bir Ömür" söyleşilerinin konuğu oyuncu Cengiz Küçükayvaz oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Sahnede Bir Ömür' söyleşilerinin konuğu oyuncu Cengiz Küçükayvaz oldu - Son Dakika

"Sahnede Bir Ömür" söyleşilerinin konuğu oyuncu Cengiz Küçükayvaz oldu

6 saat önce

Başakşehir Belediyesi'nin kültür sanat sezonu klasiklerinden biri haline gelen "Sahnede Bir Ömür" söyleşilerinin aralık ayı konuğu usta oyuncu Cengiz Küçükayvaz oldu.

Başakşehir Belediyesi'nin kültür sanat sezonu klasiklerinden biri haline gelen "Sahnede Bir Ömür" söyleşilerinin aralık ayı konuğu usta oyuncu Cengiz Küçükayvaz oldu. Salonu tıklım tıklım dolduran konuklar, Küçükayvaz'ın anlatımıyla kimi zaman kahkahalarla boğuldu, kimi zaman usta oyuncunun tecrübelerinden faydalandı.


Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı'ndaki Necdet Yıldırım Bilgievi'ndeki söyleşide konuklar keyifli bir akşam geçirdi. Oyuncu Cengiz Küçükayvaz, çoğunluğu tiyatro öğrencisi olan konukların sorularını yanıtladı. "Ben yapamam, başaramam" diyen öğrencilere yetiştirdiği öğrencilerinden örnekler veren Küçükayvaz, kendisine ünlü bir oyuncuyu anlatarak onun gibi yetenekli olmadığını söyleyen öğrencisine 2 ay boyunca ayağına zıpkın saplanmış bir balıkçı gibi yürümesi ödevini verdiğini söyledi. Ödevin sonunda öğrencinin sahnede çok iyi bir oyunculuk örneği sergilediğini ifade eden usta oyuncu, "Ona, bu yönüyle, o bahsettiği oyuncudan daha yetenekli olduğunu söyledim" dedi.


"Oyunculuğun en zor yanı sonraki sahneyi bilmek"


İyi bir oyuncunun sahnede canlandırdığı rolün kimliğine bürünmesi gerektiğine vurgu yapan Küçükayvaz, "Oyuncu, saç tellerinden ayak parmaklarına kadar bedenine hakim olmalıdır. Oynadığınız karakterler hayatın içinden olunca samimi bulunuyor. İnsanlar bu rolde kendinden bir şeyler buluyor ve beğeniyor" dedi. Konuklara "oyunculuğun en zor yanı nedir?" sorusunu yönelten sanatçı, verilen birçok cevap üzerine oyunculuğun en zor yanının oynayacağı bir sonraki sahnede ne yapacağını bilmek olduğunu ifade etti.


Konuklarla iç içe samimi bir söyleşi


Küçükayvaz, programın büyük bölümünü salonun farklı yerlerine giderek konuklarla sohbet halinde geçirdi. Birçoğu genç olan konukları yaptığı esprilerle kırıp geçiren usta oyuncu, söyleşinin sonunda tüm salonla birlikte öz çekim yaptı. - İSTANBUL

Başakşehir Belediyesi, Cengiz Küçükayvaz, Necdet Yıldırım, Kayaşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:18 Kaynak: İHA
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