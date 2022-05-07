Sahnede elbisesine takılıp düşen Gülben Ergen, tedavisinin ardından konsere devam etti - Son Dakika
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Sahnede elbisesine takılıp düşen Gülben Ergen, tedavisinin ardından konsere devam etti

07.05.2022 22:48
Sahnede elbisesine takılıp düşen Gülben Ergen, tedavisinin ardından konsere devam etti

TFF 2. Lig'e yükselen Bitexen Düzcespor'un şampiyonluk kutlamasında sahne alan şarkıcı Gülben Ergen, elbisesine takılarak düştü.

TFF 2. Lig'e yükselen Bitexen Düzcespor'un şampiyonluk kutlamasında sahne alan şarkıcı Gülben Ergen, elbisesine takılarak düştü. Ergen, tedavisinin ardından yeniden sahneye çıktı.

TFF 3. Lig'den TFF 2. Lig'e yükselen Bitexen Düzcespor'un kutlama programında Gülben Ergen sahne aldı.

Ergen, şarkılarını söylerken elbisesine takılarak düştü. Ergen'in düştüğünü gören görevliler kendisini karavana götürdü.

Ergen, 112 Acil servis ekiplerinin müdahalesinin ardından sahneye döndü.

Gülben Ergen "Arkadaşlar sizin şampiyonluğunuz beni devirdi. Anlayışınız için teşekkür ediyorum, kaldığım yerden devam ediyorum." dedi.

Sahnede elbisesine takılıp düşen Gülben Ergen, tedavisinin ardından konsere devam etti
Sahnede elbisesine takılıp düşen Gülben Ergen, tedavisinin ardından konsere devam etti
Sahnede elbisesine takılıp düşen Gülben Ergen, tedavisinin ardından konsere devam etti
Sahnede elbisesine takılıp düşen Gülben Ergen, tedavisinin ardından konsere devam etti
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Gülben Ergen sahnede düştü, konser sona erdi Gülben Ergen sahnede düştü, konser sona erdi Gülben Ergen 20 dakika süren müdahalenin ardından tekrar sahneye çıktı Gülben Ergen 20 dakika süren müdahalenin ardından tekrar sahneye çıktı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sahnede elbisesine takılıp düşen Gülben Ergen, tedavisinin ardından konsere devam etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahnede elbisesine takılıp düşen Gülben Ergen, tedavisinin ardından konsere devam etti - Son Dakika
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