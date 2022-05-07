Sahnede elbisesine takılıp düşen Gülben Ergen, tedavisinin ardından konsere devam etti - Son Dakika

TFF 2. Lig'e yükselen Bitexen Düzcespor'un şampiyonluk kutlamasında sahne alan şarkıcı Gülben Ergen, elbisesine takılarak düştü. Ergen, tedavisinin ardından yeniden sahneye çıktı.

TFF 3. Lig'den TFF 2. Lig'e yükselen Bitexen Düzcespor'un kutlama programında Gülben Ergen sahne aldı.

Ergen, şarkılarını söylerken elbisesine takılarak düştü. Ergen'in düştüğünü gören görevliler kendisini karavana götürdü.

Ergen, 112 Acil servis ekiplerinin müdahalesinin ardından sahneye döndü.

Gülben Ergen "Arkadaşlar sizin şampiyonluğunuz beni devirdi. Anlayışınız için teşekkür ediyorum, kaldığım yerden devam ediyorum." dedi.