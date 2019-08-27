Sahnede emine bulut cinayeti duygulandırdı

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, ev kadını Fadime Dönmez'in engelli bireylere yardım etmek amacıyla yazıp yönettiği, kadına yönelik şiddet, madde bağımlılığı ve iş güvenliği konularının ele alındığı 'Yankı' adlı tiyatro oyunu, dün akşam sahnelendi. Eşi tarafından öldürülen kadının "Ölmek istemiyorum", kızının ise "Ne olur ölme anne" dediği oyunda Emine Bulut cinayeti hatırlatıldı. Salondakiler oyunun ardından gözyaşlarını tutamadı.İncirliova'da, evli ve 1 çocuk annesi ev kadını Fadime Dönmez, 1 yıl önce bedensel engelli kişilere tekerlekli sandalye alınmasına kaynak sağlamak için neler yapılabileceğini düşünürken, tiyatro oyunu sahneleyebileceği fikriyle hareket geçti. Tiyatro oyununda toplumun en büyük sorunları olan kadına şiddet, madde bağımlılığı ve iş güvenliği konularını ele almak isteyen Fadime Dönmez, 'Yankı' adlı oyunu yazdı. İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği aracılığıyla ilçede işçi, emekli, öğrenci ve ev kadınlarından oluşan 16 kişilik bir tiyatro ekibi kuruldu. 1 yıl boyunca hazırlık yapan ekip, dün akşam, İncirliova Belediyesi Tiyatro Salonu'nda oyunu sahneledi. 5 TL'den satılan biletlerin tükendiği oyunu izlemek için 300 kişi geldi. İncirliova Belediye Başkanı İYİ Parti'li Aytekin Kaya da oyunu izledi. Elde edilen gelirle, engellilere çeşitli türde tekerlekli sandalye alınacağı belirtildi.EMİNE BULUT CİNAYETİ HATIRLATILDIOyunda, 3 ayrı ailenin yaşadıkları anlatıldı. Bir hikaye eşinden şiddet gören bir kadın, bir hikaye de işte kaza geçirince sakat kalan bir kadın ve diğerinde de zengin bir ailenin ilgilenmediği çocuklarının madde kullanmaya başlaması işlendi. İlgiyle izlenen oyunun sonlarında, şiddet gören kadının hikayesinde 'Emine Bulut cinayeti' işlendi. Eşi tarafından tabancayla vurulan kadının "Ölmek istemiyorum", kızının ise "Ne olur ölme anne" demesi salondakileri gözyaşlarına boğdu. Büyük beğeni toplayan oyunda, cinayete kurban giden Çilem Doğan, Özgecan Aslan, Münevver Karabulut ve Tuğba Erkal'ın isimleri de anıldı.'HEP BİRLİKTE BUNLARI DA AŞACAĞIZ'Oyunun sonunda konuşan Belediye Başkanı Kaya, "Annelerin ve kadınların ayağının altı cennettir. Hep birlikte kadınlarımıza sahip çıkarak bunun da üstesinden geleceğiz. Anlamlı bir tiyatro oyunu olmuş, tüm ekibe teşekkür ediyorum" dedi.Oyunu yazan ve yöneten Fadime Durmaz ise, "Ekibimiz tamamen halktan oluştu. Hiç kimse tiyatro eğitimi almadı. Ben dahil hiçbirimiz bir tiyatro kursuna gitmedik. Aramızda hiç tiyatroya gitmeyenler de var. Esnaf, işçi, öğrenci, ev hanımı ve çalışan kadınlar da o kadar destek verdi ki, çok güzel oldu. Buradan elde edilen gelir ile hemen bir kardeşimize akülü araba alalım onu ev hapsinden kurtaralım istiyorum" dedi.