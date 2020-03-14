Sahnede entrika sette kahkaha - Son Dakika
Son Dakika Magazin Sahnede entrika sette kahkaha - Son Dakika Magazin

Sahnede entrika sette kahkaha

6 saat önce

Deniz Baysal ve Ayşenil Şamlıoğlu, entrikalarla dolu bir sahnenin çekimleri sırasında eğlenceli dakikalar yaşadı.

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Deniz Baysal ve Ayşenil Şamlıoğlu, entrikalarla dolu bir sahnenin çekimleri sırasında eğlenceli dakikalar yaşadı. Şamlıoğlu'nun dansıyla Baysal'ı kahkahaya boğduğu o anlar, objektife böyle yansıdı. Sırların yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığı ikinci bölüm, bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek.

Ayşenil Şamlıoğlu, Deniz Baysal, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:14 
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