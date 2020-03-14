Sahnede entrika sette kahkaha
6 saat önce
Deniz Baysal ve Ayşenil Şamlıoğlu, entrikalarla dolu bir sahnenin çekimleri sırasında eğlenceli dakikalar yaşadı.
Deniz Baysal ve Ayşenil Şamlıoğlu, entrikalarla dolu bir sahnenin çekimleri sırasında eğlenceli dakikalar yaşadı. Şamlıoğlu'nun dansıyla Baysal'ı kahkahaya boğduğu o anlar, objektife böyle yansıdı. Sırların yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığı ikinci bölüm, bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:14
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