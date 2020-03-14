Sahnede entrika sette kahkaha

Deniz Baysal ve Ayşenil Şamlıoğlu, entrikalarla dolu bir sahnenin çekimleri sırasında eğlenceli dakikalar yaşadı. Şamlıoğlu'nun dansıyla Baysal'ı kahkahaya boğduğu o anlar, objektife böyle yansıdı. Sırların yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığı ikinci bölüm, bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek.