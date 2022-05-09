Sahnede fenalaşan Gülben Ergen: "Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım" - Son Dakika
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Sahnede fenalaşan Gülben Ergen: "Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım"

09.05.2022 13:35

Sahnede fenalaşan Gülben Ergen: "Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım" Düzcespor şampiyonluk kutlamasında sahnede fenalaşan Gülben Ergen'den açıklamaDÜZCE Düzcespor'un şampiyonluk kutlamasında sahnede iki kez fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Gülben...

Sahnede fenalaşan Gülben Ergen: "Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım"

Düzcespor şampiyonluk kutlamasında sahnede fenalaşan Gülben Ergen'den açıklama

DÜZCE Düzcespor'un şampiyonluk kutlamasında sahnede iki kez fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Gülben Ergen, taburcu olduktan sonra sosyal medyada hesabından açıklama yaptı. Ergen, "Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım. Düştükten sonra tüm gücümle tekrar döndüm sahneye. Elimden gelen tüm gayretimle sahneme, şarkılarıma devam ettim" dedi.

TFF 3. Lig 2. Grupta şampiyon olan Düzcespor'un kutlamalarında sahne alan ünlü sanatçı Gülben Ergen, sahnede elbisesine düşüp bayılmış, buna rağmen tekrar sahne almıştı. İkinci defa sahne alan ve tekrardan fenalaşan Gülben Ergen, ambulansla hastaneye kaldırılmış ve konser iptal olmuştu.

Hastaneden taburcu olduktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü sanatçı Ergen, "Şimdi Düzce'den geriye kalanlara baktım. Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım. Düştükten sonra tüm gücümle tekrar döndüm sahneye. Elimden gelen tüm gayretimle sahneme, şarkılarıma devam ettim. Sahne üzerinde kustum. Gündüz ben Düzce'ye yola çıkarken oğlumun mide bulantısı başladı. Sahneye çıkmak üzereyken de diğer oğlum mide bulantısı ve kusma yaşadı. Annelik böyle içselleştirmek mi? Bilmiyorum ama tansiyonum o kadar düşük çıktı ki, anısı olmayan bir Anneler Günü kaldı bende. Arayan, yazan, yanımda hissettiğim tüm dostlarım, meslektaşlarım hepinize teşekkür ederim. Dostluk, kardeşlik ölmemiş. Şampiyon Düzcespor'u kutluyorum ve Düzce seyircime anlayışı için teşekkür ediyorum" dedi.

Sahnede fenalaşan Gülben Ergen: Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım
Sahnede fenalaşan Gülben Ergen: Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım
Sahnede fenalaşan Gülben Ergen: Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım
Sahnede fenalaşan Gülben Ergen: Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım

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Sahnede fenalaşan Gülben Ergen: Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım Sahnede fenalaşan Gülben Ergen: Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım Gülben Ergen sahnede düştü, konser sona erdi (2) Gülben Ergen sahnede düştü, konser sona erdi (2) Gülben Ergen taburcu oldu Gülben Ergen taburcu oldu

Gülben Ergen, Şampiyon, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sahnede fenalaşan Gülben Ergen: 'Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahnede fenalaşan Gülben Ergen: "Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım" - Son Dakika
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