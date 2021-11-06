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SAHNEDE HAYATINI KAYBEDEN RAMAZAN GÜNAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

SAHNEDE HAYATINI KAYBEDEN RAMAZAN GÜNAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

06.11.2021 17:13

Zeytinburnu'nda çıktığı sahnede kalp krizi geçirerek, yaşamını yitiren Rumeli müziğinin sevilen isimlerinden Ramazan Günay, Küçükçekmece'de son yolculuğuna uğurlandıRumeli müziğinin sevilen isimlerinden 71 yaşındaki Ramazan Günay, dün akşam Zeytinburnu Belediyesi'nin 15 Temmuz...

Zeytinburnu'nda çıktığı sahnede kalp krizi geçirerek, yaşamını yitiren Rumeli müziğinin sevilen isimlerinden Ramazan Günay, Küçükçekmece'de son yolculuğuna uğurlandı

Rumeli müziğinin sevilen isimlerinden 71 yaşındaki Ramazan Günay, dün akşam Zeytinburnu Belediyesi'nin 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlediği '17. Yöresel Günler' etkinliğinde yine Rumeli'nin sevilen şarkıcılarından Arif Şentürk ile sahne aldı. 55 yıllık müzik hayatına yüzlerce türkü sığdıran Ramazan Günay sahnede kalp krizi geçirdi. 71 yaşındaki sanatçı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Günay'ın için ikindi vakti Küçükçekmece Sultan Murat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, birlikte sahne aldığı Arif Şentürk başta olmak üzere yakınları, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Günay için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Günay, törenin ardından Kanarya Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

"ÇOK DEĞERLİ BİRİYDİ"

Birlikte sahne aldığı Arif Şentürk, "Dün akşam Zeytinburnu'nda yöresel gecemiz vardı. Dün akşamki gecemizde Rumelilere ait bir geceydi. Ramazan kardeşimiz de Rumelili olduğu için biz Rumeliler sahneye çıktık. Ben Ramazan, Sabriye Sait, Fuat Erenoğlu güzel bir gece geçirdik ama akşamın sonu maalesef hüsranla sonuçlandı. Çok değerli biriydi. Allah sevenlerine ailesine sabır versin."dedi.

Ses sanatçısı Fuat Erenoğlu, "Ramazan çok değerli bir sanatçımızdı, o bir çınardı. Ramazan hastanedeyken, 'iyiye doğru gidiyor' dediler. Ramazan vefat etti dediğimde orası çığlık oldu. 5 bin kişi vardı. "ifadelerini kullandı.

SAHNEDE HAYATINI KAYBEDEN RAMAZAN GÜNAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
SAHNEDE HAYATINI KAYBEDEN RAMAZAN GÜNAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
SAHNEDE HAYATINI KAYBEDEN RAMAZAN GÜNAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
SAHNEDE HAYATINI KAYBEDEN RAMAZAN GÜNAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
SAHNEDE HAYATINI KAYBEDEN RAMAZAN GÜNAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
SAHNEDE HAYATINI KAYBEDEN RAMAZAN GÜNAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Küçükçekmece, Zeytinburnu, Kalp Krizi, Rumeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAHNEDE HAYATINI KAYBEDEN RAMAZAN GÜNAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SAHNEDE HAYATINI KAYBEDEN RAMAZAN GÜNAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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