Son Dakika Haberleri: Sahnede Kendisine Takılan Paraları Yardım Kuruluşlarına Veriyor

Sahnede Kendisine Takılan Paraları Yardım Kuruluşlarına Veriyor

1 saat önce

Kütahya'da Yoncalı Termal Tesislerde sahne alan ses sanatçısı Gölge Rayan, elde ettiği gelirlerinden yardım kuruluşlarına vererek birçok kişinin gönlünü kazandı.

Sahnede Kendisine Takılan Paraları Yardım Kuruluşlarına Veriyor, System.String[]
Kütahya'da Yoncalı Termal Tesislerde sahne alan ses sanatçısı Gölge Rayan, elde ettiği gelirlerinden yardım kuruluşlarına vererek birçok kişinin gönlünü kazandı.

Son günlerde adından sıkça söz ettiren Gölge Rayan, sesi, sahnesi ve dansları ile de ünlü mekanlarda sahne alarak sevenleri ile buluşuyor.

Rayan, geçtiğimiz günlerde çıkan albümü isyan ile de oldukça adından söz ettirmeye başardı.

Yardım etmeyi ve özellikle sahnede kendisine takılan paraları yardım kuruluşlarına ve yardıma muhtaç insanlara verdiğini belirten Gölge Rayan, herkesin bu tarz şeyler yapması gerktiğini vurgulayarak, yardıma muhtaç insanları görmemezlikten gelinmemesi gerektiğini vurguladı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:37 Kaynak: İHA

Magazin
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şarkıcı Deha Bilimlier'den Şaşırtan Açıklama: Barış Akarsu Sevgilisiyle Kavga Ederken Öldü Gülben Ergen, 32 Yıl Önceki Fotoğrafıyla Takipçilerini Geçmişe Götürdü

Hakan Ural, Moda Haberini Yorumlayamayan Kadın Partnerlerine Canlı Yayında Ders Verdi Erkenci Kuş Dizisinin Başrol Oyuncusu Can Yaman, Gözlerinden Ameliyat Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 13:28:40. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahnede Kendisine Takılan Paraları Yardım Kuruluşlarına Veriyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]