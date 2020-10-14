Sahnede maskeli konser - Son Dakika

ANTALYA Devlet Opera ve Balesi, opera ve operet severleri 'Seslerin Büyüsü'nde buluşturdu. Sanatçılar, sahneye maskeli çıktı.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde şef Mahir Seyrek'in yönetimindeki koro, Metin Kiper'in piyanosu eşliğinde dün akşam gerçekleşen konserde, opera sanatçıları Arzu Aydoğdumu, Işılay Meriç Karataş, Gizem Şener, Seçil Eyilikeder, Tuğçe Oğuzülgen, Atay Ergezen, Burak Pektaş ve Onur Aspaslan solist olarak yer aldı.Sahneye maskeli çıkan solistler, Şen Dul, Çardaş Prensesi, Hoffmann'ın Masalları, La Traviata ve Carmen eserlerinin en bilinen parçalarını seslendirdi. G. Verdi, E. Kalman, F. Lehar ve G. Bizet gibi dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinden seçkin örneklerin sunulduğu konserde, salonda mesafeli ve maskeli oturan yerli ve yabancı müzik severler keyifli dakikalar yaşadı.