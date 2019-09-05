Son Dakika Haberleri: Sahnede Özçekim Çılgınlığı
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Sahnede Özçekim Çılgınlığı

1 saat önce

Hande Yener, Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen 22. Altın Güvercin Festivali ve Beste Yarışması'nda sahne performansı sergiledi.

Sahnede Özçekim Çılgınlığı, System.String[]

Sahne öncesi soruları yanıtlayan Hande Yener, Altın Güvercin beste yarışmasının önemine vurgu yaptı. Sanatçı, bu yarışmada finale kalan bestelerden birini, önümüzdeki yıl çıkaracağı 20'inci yıl özel albümünde seslendirmeyi planladığını söyledi.

Sevenlerinin yoğun ilgi gösterdiği konserde Hande Yener, sevilen şarkılarından oluşturduğu repertuvarıyla müzikseverlerden tam not aldı. Hande Yener, ayrıca sahne performansı sırasında hayranlarını sahneye alarak selfie çektirdi. Bir çok katılımcı Hande Yener ile sahnede selfie çektirme ve kendisine sarılma imkanı yakalarken, minik bir hayranı Hande Yener ile sarılmanın heyecanıyla mutluluk gözyaşları döktü.

Sahne performansı sırasında Hande Yener'e Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından plaket ve çam fidanları hediye edildi.

Hande Yener, Kuşadası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:22 Kaynak: Bültenler
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