Sahnede Tepeden tırnağa Kırmızı Fatih Ürek

Fatih Ürek ve Nilgün Belgün'ün sahne aldığı Girne Rocks Hotel, yılbaşı gecesi içen 200 bin Euro'luk dev bir çadır kurdu. Özel yılbaşı çadırında sahneye çıkan Nilgün Belgün yaptığıesprilerle kahkaha fırtınası estirdi. Rocks Hotel'de uzun yıllar her hafta sahneye çıkarak şov yapan Mehmet Ali'nin rahatsızlığı nedeniyle bir süredir sahneye çıkamamasına da değinerek "Bu sahne aslında Mehmet Ali Erbil'in sahnesi. O, Türkiye'nin bir numaralı şovmenidir. Ben onun yerine sahneye çıkmıyorum onun yerini dolduramam" dedi. Nilgün Belgün Erbil'in bir an önce iyileşerek sahnelere geri dönmesini arzu ettiğini belirtti ve Erbil'i sahnede yad etti.

TEK TAŞ YÜZÜKLÜ KIRMIZILI FATİH ÜREK!

Girne Rocks Hotel'de sahneye çıkan Fatih Ürek'te Kıbrıs yılbaşı kutlamalarının en gözde isme oldu. Şarıkları ile coşkulu bir konser veren sanatçı kırmızı kıyafeti ile de olay yarattı. Tepeden tırnağa kırmızı bir kıyafet giyen sanatçı, yılbaşı gecesi kırmızı giyme geleneğini de fazlasıyla yerine getirmiş oldu. Giydiği her şeyi kırmızı renk çeken Fatih Ürek, ayakkabılarına kadar her şeyiyle deyim yerindeyse "kıpkırmızı" idi. Parmağındakiiri bir tek taş yüzük ile dikkat çeken sanatçı, Nilgün Belgün ile saatler gece yarısını gösterirken sahnede yılbaşı ağacı şeklinde hazırlanmış pastayı keserek yeni yıla girdi. Nilgün Belgün ile Fatih Ürek'li yılbaşı eğlencesine katılanlar arasındaSelçuk Yöntem ve eşiCihan Yöntem ile Tarık Ünlüoğlu ve eşi Gülenay Kalkan'da vardı.