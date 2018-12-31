Sahnedeki Şarkıcıyı Bacaklarından Tutup, Tepe Aşağı Düşürdü
1 saat önce
– Müzisyen Jay Murray, Liverpool'un ünlü eğlence mekanı Cavern Club'da sahne aldığı sırada saldırıya uğradı.
– Müzisyen Jay Murray, Liverpool
'un ünlü eğlence mekanı Cavern Club'da sahne aldığı sırada saldırıya uğradı.
Küluptekilerce kaydedilen amatör görüntülerde şarkıcı, 'Sweet Caroline' isimli parçayı seslendirdiği sırada, dinleyicilerden biri aniden sahneye çıkıp, şarkıcıyı bacaklarından yakalayıp tepe üstü yere düşürüyor. Daha sonra şarkıcıyı tekmeleyen dinleyici sahneden ayrılırken; yerden kalkan şarkıcı da peşinden gidiyor. Saldırının nedeni bilinmezken, olayın yaşandığı kulüp, sosyal medya hesabından saldırıdan sonra polislerin çağırıldığını, fakat şarkıcının şikayetçi olmayıp sahnedeki performansına devam ettiğini duyurdu. - İngiltere
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:54 Kaynak: DHA
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