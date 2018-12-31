Son Dakika Haberleri: Sahnedeki Şarkıcıyı Bacaklarından Tutup, Tepe Aşağı Düşürdü

Sahnedeki Şarkıcıyı Bacaklarından Tutup, Tepe Aşağı Düşürdü

1 saat önce

– Müzisyen Jay Murray, Liverpool'un ünlü eğlence mekanı Cavern Club'da sahne aldığı sırada saldırıya uğradı.

Sahnedeki Şarkıcıyı Bacaklarından Tutup, Tepe Aşağı Düşürdü, System.String[]
– Müzisyen Jay Murray, Liverpool'un ünlü eğlence mekanı Cavern Club'da sahne aldığı sırada saldırıya uğradı.

Küluptekilerce kaydedilen amatör görüntülerde şarkıcı, 'Sweet Caroline' isimli parçayı seslendirdiği sırada, dinleyicilerden biri aniden sahneye çıkıp, şarkıcıyı bacaklarından yakalayıp tepe üstü yere düşürüyor. Daha sonra şarkıcıyı tekmeleyen dinleyici sahneden ayrılırken; yerden kalkan şarkıcı da peşinden gidiyor. Saldırının nedeni bilinmezken, olayın yaşandığı kulüp, sosyal medya hesabından saldırıdan sonra polislerin çağırıldığını, fakat şarkıcının şikayetçi olmayıp sahnedeki performansına devam ettiğini duyurdu. - İngiltere

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:54 Kaynak: DHA

Liverpool, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Liverpool Teknik Direktörü Klopp: Salah Topu Firmino'ya Bıraktığında Ağlayacaktım Rektör Yardımcısı'ndan Skandal Sözler: Kavga Ettiğiniz Arkadaşınızı Öldürün, Gerisini Biz Hallederiz

Temizlikçi Kadın Boş Çikolata Kutusunu Aldığı İçin 16 Yıldır Çalıştığı Kurumdan Tazminatsız Kovuldu Öldürülen 17 Yaşındaki Taraftarın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 14:14:18. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahnedeki Şarkıcıyı Bacaklarından Tutup, Tepe Aşağı Düşürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]